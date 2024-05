Svinot "Delfi Plus" piecgadi, abonenti tiekas ar redakciju klātienes pasākumā

Savukārt Mareks norādīja, ka šī esot viena no pirmajām reizēm, kad Latvijas medijs parādot, ka to interesē arī to viedoklis, kas balso ar maku. Mareks arī pamanījis, ka cilvēki klausījušies ar ļoti lielu interesi, nav bijis "jā, bet" stila diskusiju. "Tā ļoti reti notiek, ka žurnālists no sava Olimpa kalna nolaižas līdz parastajiem cilvēkiem. Tas man šķiet ļoti feini, un man ir liels prieks jūs sastapt, jo es sekoju lielai daļai no jums sociālajos tīklos un daļu arī dzīvē esmu saticis, tamdēļ man ir sajūta, ka mēs jau būtu paziņas," atzina Mareks.



Turpretim Edgars, kurš nodarbojas ar biznesa konsultācijām, atklāja, ka šis pasākums viņam bija patīkams pārsteigums. "Es vairāk iepazinu "Delfi", jūs man sakārtojāt domas par vispārējo mediju vidi," teica Edgars.



Mēs, "Delfi", sakām paldies gan tiem abonentiem, kas bija ar mums kopā šajā pasākumā, gan tiem, kas atbalsta mūsu darbu ikdienā – lasot, klausoties, skatoties un abonējot! Ja vēl neesi "Delfi Plus" abonents, aicinām Tevi pievienoties jau vairāk nekā 26 tūkstošiem mūsu abonentu, turklāt tagad – par īpaši izdevīgu svētku cenu gada abonementam – 14,99 eiro gadā.