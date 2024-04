Pēdējās nedēļas sociālajos tīkos plaši izplatījies attēls no slavenā televīzijas seriāla "Simpsoni", apgalvojot, ka tas paredzējis arī Baltimoras tilta sabrukumu ASV. Apgalvojums izplatījās pēc tam, kad kravas kuģis 26. martā zaudēja jaudu un iebrauca tiltā, izraisot tā sabrukumu. Attēlā redzami Homērs un Līza Simpsoni, vērojot, kā kravas kuģis triecas tērauda tiltā, līdzīgam Baltimoras tiltam.

Kā norāda pētnieki, tilta sabrukums ir tikai viens no daudziem notikumiem, kurus cilvēki ir apgalvojuši, ka "Simpsoni" tos ir paredzējuši. Piemēram, 2000. gadā raidīta multfilmas epizode, kurā Lisa Simpsone kļūst par ASV prezidenti, viņa piemin, ka valsts mantojusi lielu budžeta deficītu no prezidenta Donalda Trampa.

Tomēr attēls ar kuģi un tiltu nav no "Simpsoniem", iespējams, tas ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību.

Tāpat pašam avarējušajam kravas kuģim ir iezīmes, kas saplūst viena ar otru, piemēram, dūmu skurstenis, kas kļūst par karoga mastu. Cilvēki tik ļoti vēlas ticēt šova "maģiskajām spējām", ka ignorē to, ka acīmredzami viltotus tā saukto pareģojumu attēlus nevar izsekot nevienai faktiskai epizodei, publikācijā secina "The Journal".

"Delfi" jau ziņoja, ka ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) sācis kriminālizmeklēšanu par Frānsisa Skota Kī tilta sabrukšanu Baltimorā, pētot apstākļus, kas noveda pie tā, un to, vai tika ievēroti visi federālie likumi. Konteinerkuģis "Dali" 26. marta rītā izbrauca no Baltimoras ostas un pēc tam ietriecās vienā no tilta balstiem, izraisot tā sabrukšanu. Visa milzīgā tilta struktūra salūza un iegāzās Patapsko upē. Negadījumā dzīvību zaudēja seši cilvēki, kas strādāja ceļu remontu brigādē. Ūdenslīdējiem ir izdevies atrast trīs bojāgājušo mirstīgās atliekas.