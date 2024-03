100 000 tonnu milzis

Tilts celts 1970. gados un atklāts 1977. gadā. Tas bija vienlaidus kopņu tilts, kura konstrukcijas galvenā daļa turējās uz četriem balstiem. Starp diviem no balstiem arī veda galvenais kuģu ceļš. Tieši šos divus balstus arī ir kritiski svarīgi pasargāt no jebkādiem triecieniem. Nav tā, ka Kī tilta balstu tuvumā nebija aizsargkonstrukciju. Bija. Taču, kā komentārā vietnē "The Conversation" norāda Kaprani, tilta būvēšanas laikā kuģi tipiski bija daudz mazāki. Attiecīgi arī inženieri aizsargbūves projektēja tā, lai pietiktu aizsardzībai pret tolaik izmantotajiem kuģiem. Viņam piekrīt arī citi jomas pārzinātāji.