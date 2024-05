Valainis šobrīd ieņem ekonomikas ministra amatu un partija viņu virza arī Eiropas Komisijas komisāra amatam. Rokpelnis iepriekš vadījis Mazsalacas novada domi, pēc reģionālās reformas kļuvis par Valmieras novada domes deputātu, savukārt 2022. gadā ievēlēts par 14. Saeimas deputātu. Novicka iekļauta sarakstā pēc tam, kad ZZS un GKR vienojušās par sadarbību. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās Novicka startēja no "Latvija pirmajā vietā" saraksta, bet vēl 2017. gadā kā viena no "No sirds Latvijai!" dibinātājām kandidējusi uz Rīgas domes priekšsēdētājas amatu.