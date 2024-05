Piņins, kurš šobrīd darbojas privātajā sektorā kā produktu vadītājs, ir partijas EP vēlēšanu saraksta līderis un iepriekš vēlēšanās nav startējis, bet starptautiskās vadības un vadības zinātnes speciālists Kuzmins kandidē ar trešo numuru. Partijas līderis Rosļikovs iepriekš Rbijis uzņēmējs, 2017. gadā ievēlēts Rīgas domē no "Saskaņas". Pēc tam, kad no šīs partijas viņš tika izslēgts, 2020. gadā iestājās partijā "Alternative", bet nepilnu gadu vēlāk nodibināja politisko partiju "Stabilitātei!", no kuras tika ievēlēts 14. Saeimā.