Vēbera stāsts ir neparasts – viņš ir autodidakts, kurš zināšanas par programmēšanu apguvis pašmācības ceļā. Pamatskolā, kamēr citi stundās lasīja grāmatas un rēķināja, viņš kladē programmēja, bet pēc tam mājās to visu savadīja datorā un pārbaudīja. Sasniedzot pilngadību, no Liepājas pārcēlās uz Rīgu, un ātri vien atrada savu pirmo darbu. Vēlāk viņu uzrunāja “Draugiem Group” dibinātājs Agris Tamanis, un pievienošanās šim uzņēmumam kļuva par vienu no būtiskākajiem pagrieziena punktiem Vēbera karjerā.