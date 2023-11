"Vai tā dzīve, ko dzīvoju šobrīd, ir tāda, ko gribu?" šis sev uzdotais jautājums divu dzīvē nozīmīgu cilvēku bērēs bijis solis tuvāk lēmumam no darba ņēmējas kļūt par darba devēju. Otrs jautājums, ko ikvienam vajadzētu sev ik pa laikam uzdot – kāpēc? Kāpēc es to daru? Kāpēc es to vēlos? Jautāt sev un sadzirdēt sevi.