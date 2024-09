Kāpēc Skrunda ir izcila vieta, kur vīt ģimenes ligzdiņu? Ilzes stāsts

Ilze saka – skrundenieki ir īsteni kurzemnieki. Lepni, spītīgi, ļoti izturīgi, bet tajā pašā laikā arī draudzīgi. Ilze smej – skrundeniekiem nav ierasts čīkstēt par niekiem. Ja kādu nākas mierināt, tad ierasto mierinājuma vārdu vietā ("Nabadziņš, man ļoti žēl, vai vēlies par to parunāt?"), visticamāk, būs: "Nu, turies, būs jau labi, ja kas vajadzīgs, es tepat esmu."



Lielajās pilsētās dzīvei ir daudz ātrāks temps. Aizbraucot uz lielpilsētu, reizēm rodas sajūta, ka cilvēki ir ierāvušies savā čaulā un noliektu, domu pilnu galvu katrs dodas savās gaitās. Tikmēr Skrundā ikdiena paiet mierīgāk, nav tik daudz stresa. "Nav tā, ka man te būtu mazāk, ko darīt, bet šeit es varu to izdarīt daudz harmoniskāk," piebilst trīs bērnu māmiņa.



Ilze ļoti novērtē kopības sajūtu ar vietējiem iedzīvotājiem. Kad tiek rīkotas talkas, tajās sanāk teju puse pilsētas. "Skrundā iedzīvotāji savu pilsētu uztver nedaudz personīgāk, ar lielāku atbildības sajūtu. Regulāri redzami atjaunošanas darbi vai uzlabojumi, ielas ir tīras, pateicoties mūsu entuziastiskajiem sētniekiem, kurus var satikt uz ielām jebkuros laikapstākļos. Visi darbiņi tiek darīti ar prieku un no sirds – to, iebraucot Skrundā, var redzēt un just."