Kā rīdzinieki kļuva par kuldīdzniekiem: ko Mamju ģimene visvairāk novērtē Kuldīgā?

Ideja par to, ka ģimene no Rīgas varētu pārcelties uz kādu no Latvijas mazpilsētām, Katrīnas un Aigara ikdienā labu laiku bija klātesoša. Abi arī bija vienisprātis, ka tā varētu būt Kuldīga. Daudzajās ciemošanās reizēs Kurzemē tieši šī pilsēta bija visvairāk iekritusi sirdī. Turklāt Katrīna ir nākusi no Rojas puses, tur arī dzīvo viņas radi, un abiem bija skaidrs – jaunas mājvietas lūkojumos acis jāvērš uz Latvijas rietumpusi. Ar ko Kuldīga abus savaldzināja?



"Mums šī pilsēta bija ārkārtīgi iepatikusies, un sarunās par to, kur pārceltos, ja vairs negribētu dzīvot Rīgā, visbiežāk tika pieminēta Kuldīga. Vienmēr, kad šeit viesojāmies, viss likās tīrs, sakārtots, un pilsēta pati par sevi ir ļoti skaista," saka Aigars.



Savukārt stāsts, kā Mamju ģimene nonāca Kuldīgā, apliecina – spontāni lēmumi bieži vien vainagojas ar panākumiem. Visa ģimene (tobrīd Katrīnai un Aigaram bija divi bērni) bija ceļā uz Horvātiju. Tā kā ceļš līdz galamērķim bija tāls, laiks tika īsināts sludinājumu portālos. Negaidīti viņi pamanīja sludinājumu, kas atbilda iecerētajam miteklim. Zibenīgi tika sazvanīti īpašnieki, kuri ar videozvana starpniecību izrādīja dzīvokli, tikai viena problēma – Mamji bija rindā jau piektie, kas tīkoja pēc šīs dzīvesvietas. Šoreiz izšķiroša loma bija tam, ka viņi nebija vietējie. Dzīvokļa īpašnieki vēlējās jaunai ģimenei dot iespēju pārcelties uz Kuldīgu un kļūt par daļu no pilsētiņas ikdienas, palīdzot tai augt un pilnveidoties.