Droša elektroauto uzlāde mājās

Vadošie elektroenerģijas tirgotāji šobrīd aktīvi aicina mājsaimniecības samazināt elektrības pieslēguma jaudas. Savukārt mūsu sadzīvē aizvien vairāk ikdienā izmantojamo ierīču darbojas ar elektrību. Un veidojas paradokss – kā to savienot ar elektroauto mājas uzlādes stacijas ieviešanu? Arājums vērš uzmanību uz elektrības pietiekamību mājsaimniecībā: ja vienlaikus darbojas siltumsūknis, virtuvē liela rosība ap cepeškrāsni, vannasistabā dūc veļas žāvētājs, ievada automāts kādā brīdī izslēgs kādu no ierīcēm. Lai tas nenotiktu, noteikti jāuzstāda slodzes releji jeb kontrolieri, kas "runā" ar elektroauto un padod uzlādei tik daudz elektrības, cik konkrētajā brīdī ir pieejams. "Tas nozīmē, ka pašam nevajag nekādus papildu darbiņus veikt – ja tur ir tas, tad neslēdzam iekšā to. Bet tev to nevajag darīt [manuāli]. Visu var brīvi darīt, mašīna lādējas," skaidro Arājums. Atkarībā no elektrotīkla noslogojuma, baterijas atlikuma un uzstādītā lādētāja elektroauto uzlāde pie mājas lādētāja aizņem vidēji no stundas līdz četrām.



Elektroauto uzlādei nepieciešamas atbilstošas drošības sistēmas, kas ražotas, balstoties uz Eiropas Savienības normatīviem. Brīdī, kad Latvijā uzplaiksnīja saules bateriju izbūve privātmājās, atklājās, ka lielākoties uzstādot nav uzlikti visi nepieciešamie drošības elementi, zina stāstīt Arājums. Līdzīga situācija ir ar elektroauto uzlādes stacijām – pirms ierīkošanas jāatceras, ka stacija mijiedarbojas ar automašīnas bateriju, kas pakļauta laikapstākļiem, dažādām temperatūrām un tamlīdzīgi. Lai nenotiktu īssavienojums, jābūt uzstādītām visām drošības ierīcēm.