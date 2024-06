Pensiju 2. līmeņa ABC jeb mīti un patiesības, kas jāzina ikvienam

Pensiju 2. līmenis ir, iespējams, lielākais uzkrājums mūsu dzīvē . Visiem, kas strādā un maksā nodokļus, ik mēnesi 6% no bruto algas kā daļa no sociālajām iemaksām automātiski tiek novirzīti pensiju 2. līmeņa uzkrājumā. Latvijā ir vairākas pensiju 2. līmeņa plānu kategorijas, un, pat ja nekad dzīvē neesam izvēlējušies savu ieguldījumu plānu, tāpat esam kādā no tiem automātiski novirzīti.