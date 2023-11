Līdzīgi kā ejam pie ģimenes ārsta pārbaudīt savu veselības stāvokli, mums jāparūpējas arī par mājas “asinsriti” – elektroinstalāciju. Pārzinot savas elektrosaimniecības tehnisko stāvokli un regulāri to apsekojot, varam mazināt bīstamības riskus un pasargāt gan mājokļa iedzīvotājus, gan arī pašu īpašumu. Cik bieži un kā pareizi jāveic elektroinstalācijas pārbaudes un kādi ir biežākie “sarkanie karogi”, kas signalizē par to, ka pastāv kādi draudi, skaidro AS “Sadales tīkls” Mācību centra elektrodrošības eksperts Artūrs Šmats.