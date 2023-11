"AXOR" produkti, kas izstrādāti ar pasaulē plaši zināmiem un titulētiem dizaineriem, bieži tiek apbalvoti ar starptautiskām dizaina balvām.



"AXOR One" kolekcija ir pieejama kopš 2015. gada, kad ražotāji piedāvāja interaktīvu termostatisku dušas vadību un 2017. gadā ieviesa atbilstošu rokas dušu. Taču tagad "AXOR" piedāvā papildu produktus "AXOR One" kolekcijas izlietnei, vannai un dušai. Edvarda Bārbera (Edward Barber) un Džeja Osgerbija (Jay Osgerby) izstrādātais pazīstamais arhetips ir atkārtoti interpretēts, lai iegūtu lielāku skaidrību, uzlabotu funkciju un nodrošinātu izcilu lietotāja pieredzi.



Izmantojot uzlaboto "Select" tehnoloģiju, jaucējkrāns piedāvā jaunu mijiedarbības veidu: nospiežot "all-in-one" vadības pogu, tiek ieslēgta vai izslēgta ūdens padeve, un, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, tiek paaugstināta ūdens temperatūra. Darbība ir viegli paveicama, intuitīva un ļoti precīza, turklāt šāda veida dizaina domāšana raksturīga visai kolekcijai.