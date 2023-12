Uz jautājumu, kam tad jāpievērš uzmanība, pastaigājoties Liepājā, daudzi zina teikt – jā, Berči arhitektūra. Vācijā dzimušais arhitekts Pauls Makss Berči un viņa dēli patiesi Liepājā atstājuši ievērojamu mantojumu, un te var atrast karti , kas vedīs aplūkot vairāk nekā 50 viņa celtos namus. Berči projektētās ēkas pārsvarā celtas no sarkaniem ķieģeļiem, kas arī kļūst par vēstures stāstniekiem – vērīgāks pētnieks Sv. Annas baznīcas tornī pamanīs ne tikai Berči paraksta plāksnīti, ko liepājnieki piestiprinājuši viņa celtajām mājām, bet arī ķieģeļus ar cepļa zīmogu, kas liecina – baznīcas pārbūvē 19. gadsimta izskaņā izmantoti ķieģeļi no Liepājas pievārtē Virgā esošā cepļa. Tāpat vērīgāka acs pamanīs, ka ķieģeļu toņu atšķirības un nolietojums stāsta mums par baznīcas būvniecību dažādos laikos.Jau pastaigā ar Liepājas teātra aktieri Gati Maliku un viņa ģimeni pabijām Palmu ielā, un Madara atklāj arī ķieģeļiem klātās ietves noslēpumu – vairākās vietās pilsētā ietvju bruģējumiem izmantoti brāķētie ķieģeļi no tuvējiem cepļiem. Ilgtspējīgs risinājums, kas nekam neļauj iet zudībā, vai ne?