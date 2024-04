Pēc tam, kad pirmā pieredze gūta, var jau domāt par to, vai labāk palikt globālajās platformās, vai arī jāveido savs interneta veikals ar vairāku valodu izvēlni. Kā norāda Ineta Bukele, Latvijas e-komercijas tirgū globālie milži aizņem vien nepilnus 10% no kopējā tirgus, savukārt Rietumeiropā lielie spēlētāji aizņem pat 50%. Ja ir vēlme ielauzties Rietumeiropā, vieglāk to būs izdarīt ar savu "Etsy" vai "eBay" vietni. Turklāt tā lieliski var iegūt pirmo pieredzi, saprast, kā strādāt ne tikai ar atslēgvārdiem, bet arī iepakojuma noformējumu un piegādes iespējām.