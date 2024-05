Ikdienā izlocīt kājas, dodoties īsā pilsētas pastaigā, protams, vajag. Taču garākam pārgājienam pie dabas ir sava neatkārtojama burvība. Ja vēl nezini, kurp doties, un meklē motivāciju izkustēties, pārbaudīti pārgājienu maršruti lielākā kompānijā būs tieši tas, kas vajadzīgs!

Doties pie dabas var jebkurš – nav jābūt kā īpaši trenētam, lai soļotu pārgājienā. Pats svarīgākais ir izdomāt, tieši kurp doties: iepazīties ar kaimiņos esošās Palangas baltajām pludmalēm, ieraudzīt Kuldīgu no cita rakursa vai mesties nezināmajā un izstaigāt kādu no Polijas meža takām. Cita garša, ja piedzīvojumu izplānojuši zinoši gidi – tieši to piedāvā “TrekTours”!

Sazemēties un atklāt dabas burvību – kāpēc doties pārgājienos?

Aizņemtā ikdienā atvēlēt vietu pastaigām pa pilsētu, protams, nav visai sarežģīti. Tomēr pārgājiens – tas ir kas vairāk par asfaltēto celiņu mīšanu. Iziet dabā, ieelpot pilnu krūti svaiga gaisa, ieraudzīt vēl neatklātus meža celiņus un – galu galā – iepazīties ar kādu savvaļas iemītnieku – tā ir lielākā pārgājienu burvība, atzīst “TrekTours” projektu vadītājas Latvijā Daiga Ozoliņa un Rema Kalniņa.

“Liela daļa no manām labākajām idejām ir radusies staigājot, jo vides maiņa un būšana pie dabas palīdz radošajai domāšanai un problēmu risināšanai,” stāsta Daiga. Pārgājiens palīdz atvilkt elpu no ikdienas stresa, ļauj paskatīties uz lietām no cita skatpunkta un pat atrisināt ikdienas ķibeles, jo, ritmiski soļojot, esi ar savām domām. Daiga arī atzīst, ka pastaigas dabā viņas dzīvē ir jau no mazotnes, kad pa mežiem, pļāvām, maziem lauku celiņiem, gar upēm vai ezeriem iets kopā ar ģimeni, draugiem vai divatā ar suņuku. Līdz ar to, neskatoties uz darbu, vismaz reizi mēnesī viņa ieplāno garāku pārgājienu.

Skaidrs, ka bērnībā došanos dabā neviens par pārgājienu tā īsti nesauc, tāpēc Rema saka, ka pirmais apzinātais masu pārgājiens viņai bijis pirms vairākiem gadiem Palangā, “TrekTours” organizētajā masu pārgājienā. Gūtās emocijas viņa salīdzina ar klases ekskursijām skolas laikā, kad pārgājieni bijuši vareni piedzīvojumi labā kompānijā. Rema atzīst, ka līdz ar saulaino laiku kājas pašas nes doties svaigā gaisā dabā, tāpēc viņa ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs īstenot mazo pavasara misiju – izstaigāt visas dzimto Skrīveru tuvumā esošās takas.

Pārgājienos jādodas ikvienam, kas darbadienas aizvada telpās, sēžot pie rakstāmgalda. Ir jāievelk plaušās svaigais gaiss, jāuzlādē savas baterijas un jānoķer prieks, ko sniedz staigāšana, uzskata Rema. Pēc tam saņemsi tikai un vienīgi pozitīvas emocijas – prāts kļūs skaidrāks, bet smaids – platāks. Finiša gandarījums savukārt veicina pozitīvu atkarību – pat ja garajos pārgājienos ir grūti un smagi, kad esi to pārvarējis, gandarījuma sajūtu nespēj aizvietot nekas cits!

Man ļoti patīk tādi kārtīgi brikšņi, meža brikšņi, kur ir slapjš, kur ir jālien. Visforšāk ir iet ar ļoti mazu somu, lai visur var izlīst cauri, lai var kārtīgi sasmērēt zābakus, un arī salīt mežā ir forši. Rema Kalniņa, “TrekTours” projektu vadītāja Latvijā

Pārdomāts un organizēts piedzīvojums vairo prieku

Lielākas motivācijas par kalendārā ierakstītu datumu un faktu, ka tevi kāds galamērķī gaida, nav. Kompānijā ir īpašs spēks, tad pārgājiena solis ir raitāks, soļošanu papildina sarunas, smiekli un patīkamas emocijas. Par to jau vairākus gadus pārliecinās arī “TrekTours”, ik gadu organizējot vairākus masu pārgājienus. Latviešiem iešana dabā nav sveša, taču nereti grūtākais ir izdomāt – kurp vispār iet un ko ņemt līdzi.

Ar to arī “TrekTours” komandas organizētie masu pārgājieni atšķiras no citiem – ir skaidrs galamērķis, vairāki dažādu garumu maršruti, lai katrs pats izvēlētos to, kas ir pa spēkam, un nav jāraizējas par mantu uzglabāšanu un maltītēm. Piemēram, mērojot 19, 32 vai 56 kilometrus Naujoji Akmenē Lietuvā, ir patīkami apzināties, ka pa ceļam varēsi panašķēties ar kādu uzkodu vai sasildīties ar tēju. Neatkarīgi no galamērķa divu garāko maršrutu veicējiem vienmēr garantētas arī gardas pusdienas, lai atjaunotu spēkus.

Bez jau minētā katrs pārgājiena dalībnieks pēc finiša saņem e-diplomu un medaļu – apbalvojumu par to, ka piedzīvojums īstenots. Šogad ļaudis metušies izaicinājumā, janvārī izstaigājot Palangas apkārtni, februāra vēsumā nebaidoties čāpot Tukumā, kā arī devušies uz Lietuvas dienvidu pilsētu Merķini, Otvocku Polijā un Naujoji Akmeni. Kas vēl plānā? Vari pievienoties pārgājieniem Kuldīgā jūnijā, Kuršu kāpās septembrī, Siguldā oktobrī. Visus masu pārgājienu pasākumus atradīsi mājaslapā šeit .

Ko visvairāk novērtē pārgājienu apmeklētāji? Pirmkārt, interesantos un pārdomātos maršrutus, kas ļauj iepazīt vēl neredzētas vietas, to vēsturi un kultūru, norāda Daiga. Ja vēl pārgājiena dienā lutina laikapstākļi – ideāli! Taču jebkurā gadījumā finišā vienmēr var redzēt smaidīgus un gandarītus soļotājus. Rema ziemas pārgājienā Tukumā novēroja, ka dalībniekiem īpaši patīk šķēršļi, kas vēl vairāk nostiprina komandas garu un liek saliedēties darbam. “Vienmēr cilvēki ir gandarīti, vienalga, vai ir gājis viegli vai grūti. Laba sajūta pēc padarītā darba ir visiem,” saka Rema.

Kolektīvie pārgājieni ir ne vien brīnišķīgs veids, kā doties pārgājienā bez nekāda uztraukuma, bet arī iespēja satikt domubiedrus, kas var kļūt par labiem līdzgājējiem. Daiga Ozoliņa, “TrekTours” projektu vadītāja Latvijā

Ko vēl piedāvā “TrekTours”?

Solo pārgājieni. Izvēlies kādu no “TrekTours” izstrādātajiem solo maršrutiem sev vēlamā laikā. Šeit apkopoti 65 maršruti Latvijā, 242 Lietuvā un 78 Polijā.

Īpaši organizēti pārgājieni uzņēmumiem un citām kompānijām. Pārgājiens var būt svētki un izaicinājums vienā! Pieredzējuši pārgājienu gidi izstrādās labāko variantu.

