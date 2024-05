Mūsdienās arvien biežāk piedzīvojam stresu un pat trauksmi. Reizēm slikts garastāvoklis, satraukuma pilnas domas un enerģijas trūkums rodas ārēju, no mums neatkarīgu apstākļu ietekmē. Un tomēr – dzīvojot stimuliem, tehnoloģijām un trokšņiem pārpildītā vidē, citkārt gluži vienkārši kļūst grūti sajust sevi. Pārāk bieži esot "ārpusē" un pārāk reti – "iekšpusē", ilgtermiņā tik tiešām varam piedzīvot neapmierinātību un trauksmi, turklāt šķietami bez acīm redzama iemesla.

Būt dabā un kustībā ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atjaunot saikni ar sevi un uzlabot savu emocionālo pašsajūtu. Kā teicis viedais filozofs Frīdrihs Nīče: "Pastaigā un kontaktā ar dabu, ikkatrs cilvēks piedzīvo vairāk, kā meklē." Tieši to arī var piedzīvot pārgājienos. Cilvēki ir sailgojušies pēc nesteidzīgiem mirkļiem, miera un klusuma, kas mūsdienās kļuvusi par luksus pieredzi. Būt vienā solī ar vēja nesteidzīgo elpu un sadzirdēt putnu čalas jau vien ir vesela apzinātības prakse, kas ar visām maņām ļauj piedzīvot mirkļus lēnāk.

Pārgājieni brīvā dabā – īpaši svarīgi pilsētvidē dzīvojošajiem

Arī pārgājienu videi ir īpaša nozīme. Pilsētas trokšņu radītajā piesārņojumā var būt grūti atbrīvoties, būt apzinātākiem un piedzīvot mirkli ar sirdi, ne tikai ar prātu. Ar to vien pārgājiens dabā būtiski atšķiras no vienkāršas, ikdienišķas pastaigas. To apliecina arī vairāki starptautiska mēroga pētījumi.