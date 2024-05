Pēc obligātā dienesta vēl padomju armijā Dzintars strādāja kolhozā par galveno enerģētiķi. Taču, tikko radās pirmā iespēja, Erdmaņu ģimene no tā izstājās un nodibināja savu zemnieku saimniecību: "Gribējās kaut ko savu! Jau padomju laikos mēs audzējām puķes siltumnīcās un pārdevām. Bet, kad radās iespēja, gribējām kaut ko savu arī lauksaimniecības jomā. Arī sievas ģimene sen saistīta ar lauksaimniecību – viņas vectēvs bija kolhoza priekšsēdētājs mazo kolhozu laikos, vēlāk iecirkņa priekšnieks, un arī sievastēvs bija iecirkņa priekšnieks."

Tuvāk būt zemniekam

Bet zemnieks saka – lauksaimniecība tieši tādēļ ir interesanta, ka tajā visu laiku jāsaskaras ar izaicinājumiem, turklāt katru gadu citādiem: "Mūsu saimniecība pastāv jau trīsdesmit trīs gadus, un katrs gads bijis citādāks! Laikapstākļi ir liels izaicinājums, bet ar to draudiem tikt galā tagad palīdz apdrošināšana. Zemniekiem jāapdrošina savas saimniecības, lai varētu dzīvot mierīgāk. Taču arvien jaunus izaicinājumus rada arī pārmaiņas politikā. Viens no lielākajiem šobrīd ir "zaļais kurss" , ar kura starpniecību grib noteikt, ko audzēt. Taču katrā vietā augsne ir citāda. Bijām kursos Polijā, un tur ir pavisam citas augsnes, citi gruntsūdeņu līmeņi. Vispār jau lielākais izaicinājums ir nosargāt un stiprināt mūsu, Latvijas, lauksaimniecību, lai mēs turpinātu rūpēties par savu zemi, paši ražotu un arī patērētu vietējo produkciju. Piemēram, vai tiešām nepieciešams ievest sviestu no Īrijas?"