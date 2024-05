Jau no bērna kājas Dairis bijis saistīts ar lauksaimniecību – skatījies, kā saimnieko vecvecāki, tad palīdzējis vecākiem, vēlāk ieguvis bakalaura grādu lauksaimniecības inženierzinātnēs Latvijas Lauksaimniecības universitātē. "Interesēja tehnika, tāpēc aizgāju mācīties tieši par to, bet beigās jau sapratu, ka lauksaimniekam vajadzīgs viss – zināšanas par tehniku, agronomiju, ekonomiku. Uz šo procesu nevar skatīties šauri, tas ir komplekss pasākums," saka lauksaimnieks. Tagad vecvecāku iesākto turpina visa ģimene – vecāki, sieva, un, cerams, vēlāk arī abi mazie ķipari, kam šobrīd gan vien trīs un četri gadiņi, bet tomēr jau tagad viņi ir klātesoši saimniecības ikdienā, gluži kā pats Dairis bērnībā. "Tad jau redzēs, kas tur sanāks," saimnieks nosmaida. "Bet, protams, gribētos, lai ir turpinājums, lai viņiem interesē viss, kas te ir izdarīts, un gribētos to darīt arī tālāk."

Bariņā drošāk

Bet darīts tiek patiesi daudz. Pēdējos gados pamazām paplašināta lauksaimniecisko zemju platība, iegādāta arī tehnika, uzbūvēta kalte un tā tālāk. Zemnieku saimniecība "Putniņi" 2019. gadā tikusi nominēta arī konkursa "Rēzeknes novada uzņēmums 2019" kategorijā "Gada lauksaimniecības uzņēmums". Laukos aug ziemas un vasaras kvieši, ziemas rapsis, zirņi, auzas. "Šīs kultūras ir vispiemērotākās mūsu saimniecības augsnei, augu seka arī sanāk ļoti laba, un vēl arī ekonomiski izdevīgi," izvēli skaidro saimnieks. Viņš smejas, ka mūsdienās lauksaimniekam bez visām zināšanām, kas nepieciešamas ikdienas darbos, vēl jākļūst arī par tirgoni, mārketinga speciālistu, biznesmeni, jo pēdējo gadu laikā mainīgo laikapstākļu radīto stresu pārspējis tirgus, kļūstot par lielāko izaicinājumu: "Pēdējos gados tirgus ir palicis tik nestabils, ka vairs brīžam nespējam saprast, kas ir laba cena, kas ir slikta cena. Runa nav tikai par graudiem, bet arī par minerālmēsliem un citām izejvielām. Beigās sanāk tā, ka īstā māksla vairs nav izaudzēt produkciju, bet gan to pārdot. Arī plānošana līdz ar to kļūst diezgan nosacīta – situācija ir kļuvusi tik neprognozējama, ka pamatus var saplānot, bet neko daudz, jo no pārāk daudz kā esam atkarīgi: no politiskās situācijas, no laikapstākļiem, no ekonomiskām un militārām krīzēm."