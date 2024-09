Ir teiciens, ka katrs punkts drošības noteikumos ir rakstīts ar asinīm. Vai runa būtu par darba drošību vai ceļu satiksmi, jebko, kur ir potenciāls kaitējums cilvēka veselībai un dzīvībai. Tas, ka pēc negadījuma ir jauns punkts noteikumos, liecina – cilvēki no tā kaut ko iemācījās. Izdarīja secinājumus, uzrakstīja, kā nedarīt, lai tas vairs neatkārtotos. Nu, vismaz tā būtu jādara saprātīgiem cilvēkiem. Bet ir daļa, kas vai nu objektīvu iemeslu dēļ nespēj, vai apzināti atkal un atkal atsakās no kļūdām mācīties. Un ar to vēl lepojas.

Pirmajā gadījumā tas ir attaisnojami – kā objektīvus iemeslus te var minēt, piemēram, to, ka tu esi trīsgadnieks, deviņdesmit astoņus gadus vecs, audzis mežā pie vilkiem vai ar smagu garīgu atpalicību. Par to nevar un nedrīkst pārmest un saukt šos cilvēkus par stulbeņiem. Otrajā gadījumā gan tie ir vistīrākie stulbeņi, un kaut kā ar šādiem cilvēkiem ir jātiek skaidrībā.

Nu jau visiem zināmais gadījums ar bērnu, kurš nomira no difterijas – slimības, no kuras 2024. gadā nevienam bērnam visnotaļ attīstītā Eiropas valstī nebūtu jāmirst, ir pamatīgi saviļņojis sabiedrību. Un pamatoti. Absolūtais vairākums ir šokā par notikušo. Bet ir arī tādi, kas izmanto šo gadījumu, lai sētu neuzticību mediķiem kopumā un iebiedētu bērnu vecākus, ka slimnīcā nonācis bērns var "tā nejauši no kaut kā nomirt", netieši norādot uz ārstu vainu. Turklāt mērķtiecīgu, nevis nejaušu. Attiecīgajās sabiedrības aprindās – vakcīnu pretinieku "Telegram" grupās un "TikTok" kontos – ir vien pāris soļu no tā, lai mediķus apvainotu tīšā bērna slepkavībā ar nolūku nomelnot un iegāzt ģimeni, kas izvēlējusies iet "alternatīvu ceļu".