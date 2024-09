Aizdomās turētajām personām piemēroti divi drošības līdzekļi – uzturēšanās noteiktā vietā un aizliegums izbraukt no valsts.

Jau ziņots, ka piektdien, 20. septembrī, māte, pretēji ārstu norādēm, no Bērnu slimnīcas izņēma divus savus bērnus, kuri slimo ar difteriju. Sestdienas rītā tika aizturēti abi šo bērnu vecāki, bet bērni nogādāti atpakaļ slimnīcā.

VP informēja, ka likumsargi bija saņēmuši iesniegumu no slimnīcas par to, ka 20. septembrī sieviete, pretēji ārstu norādēm, no stacionāra izņēma divus savus bērnus, kuri slimoja ar difteriju. Slimībai bijušas komplikācijas un abiem bērniem bijusi noteikta obligāta ārstēšanās slimnīcā.