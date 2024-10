Apgrozījuma izaugsme – tikai viens no kritērijiem

Pārlūkojot LMT un Tet finanšu pārskatus par pēdējiem pieciem gadiem (no 2019. gada līdz 2023. gadam), var redzēt, ka abi uzņēmumi pēdējo piecu gadu laikā strādājuši veiksmīgi, palielinot pārdoto preču un pakalpojumu apjomu jeb apgrozījumu. LMT palielinājis apgrozījumu no 229 miljoniem eiro 2019. gadā līdz 310,3 miljoniem eiro 2023. gadā, bet Tet – no 226,3 miljoniem eiro 2019. gadā līdz 295,8 miljoniem eiro 2023. gadā. Var redzēt, ka straujāku izaugsmi ir piedzīvojis LMT.