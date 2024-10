Līdz 2030. gadam ar atjaunīgo enerģiju ir plānots nodrošināt pusi no visa Latvijas enerģijas patēriņa. Turklāt vairāk nekā 60% elektroenerģijas būs jāsaražo tieši no atjaunīgajiem energoresursiem. Latvijai ir liels potenciāls atjaunojamās enerģijas jomā, īpaši izmantojot hidroenerģiju, vēja un saules enerģiju. No vienas puses Latvijai ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm, jo šeit jau darbojas hidroelektrostacijas, no otras puses - mēs atpaliekam no kaimiņiem vēja enerģijas ražošanā.