Tā saucamā Z paaudze, kas dzimusi 1997.–2010. gadā (dažādos avotos atrodamas nelielas variācijas), sāk strādāt un pieņemt nozīmīgus dzīves lēmumus. Tas ietekmē uzņēmējdarbības vidi, pārmaiņas nekustamā īpašuma jomā ir vienas no spilgtākajām. Paaudze, kura piedzimusi tehnoloģiju laikmetā, ienes jaunas vēsmas, vērtības un citādu skatījumu uz vietu, ko grib saukt par savām mājām.

Paaudze, kas dzīvo tiešsaistē

Ieskatam pastāstīšu savu pavisam nesenu pieredzi. Pēc video publicēšanas "Instagram", kur stāstu par iespēju iegādāties nelielus kompakta plānojuma renovētus dzīvokļus Rīgā, turpat sociālajā tīklā saņēmu ziņas no kādas studentes. Viņa nezvanīja un nepieteicās dzīvokli apskatīt klātienē. Tā vietā lūdza iesūtīt papildu video, un mums izvērsās gana detalizēta saziņa īsziņās. Viņu interesēja izvēlēto materiālu ekoloģiskā ietekme. Pirms lēmuma pieņemšanas atbrauca uz 20 minūtēm apskatīt dzīvokli, un tālāk viss notika attālināti. Šis ir spilgts piemērs, kā Z paaudzes pārstāvji izvēlas savu mājvietu, – viņi nezvana, bet dod priekšroku rakstveida saziņai.

Tas nav nekāds pārsteigums, jo atšķirībā no iepriekšējām paaudzēm 90. gadu vidū dzimušie ir izauguši pasaulē, kurā internets un digitālie rīki ir pieejami jau no pirmās dienas šajā pasaulē. Līdz ar to šī paaudze ne tikai iepērkas un pasūta maltītes internetā, bet arī lielu daļu dzīves aizvada tiešsaistē. Tas nozīmē, ka informācijai par nekustamo īpašumu ir jābūt pieejamai digitāli.