Ēnu ekonomikas jēdziens raksturo neformālo ekonomikas daļu, no kuras godprātīgi netiek maksāti nodokļi atbilstoši valsts tiesību sistēmai. Ēnu ekonomika ir saistīta ar daudziem riskiem, kas kavē valsts ekonomikas izaugsmi, veicina nevienlīdzīgu konkurenci, negatīvi ietekmē nodokļu iekasēšanu un samazina valsts budžeta ieņēmumus. Tas attiecīgi samazina valsts rīcībā esošo finansējumu, ko iespējams izmantot kopējai sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes paaugstināšanai, kā arī infrastruktūras un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu attīstībai.

Nereti iedzīvotāji, saņemot dažādus pakalpojumus no valsts, neaizdomājas, ka nodokļu maksāšana ir pienākums no viņu puses. Nodokļu sistēmu Latvijā veido nodokļi, kuru ieņēmumi ir arī paredzēti attiecīgi valsts vai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai.

Daļa valsts iekasēto nodokļu ir personalizēti un saistīti ar saņemamo pakalpojumu, piemēram, slimības pabalsti, bērnu kopšanas pabalsti, pensijas, bezdarbnieku pabalsti u.tml. Savukārt tādi publiskie pakalpojumi, no kuriem iegūst visi valsts iedzīvotāji, piemēram, izglītība, neatliekamā medicīniskā palīdzība, valsts ārējā un iekšējā drošība, tiek finansēti no kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem, ko veido Latvijas iedzīvotāju nomaksātie nodokļi.

Ēnu ekonomikas risks ir arī cieši saistīts ar nodokļu morāles principu. Tāpēc, domājot par kopējo valsts labklājības līmeni, ir jāīsteno pārdomāti pasākumi nodokļu morāles celšanai valstī kopumā un iedzīvotāju grupās ar dažādu turīguma līmeni un atšķirīgu motivāciju. Cilvēks, iespējams, var neizprast kopējo risku apjomu, skatīties īstermiņā tikai uz konkrēto dienu un brīdi, taču pats svarīgākais ir nākotnes un ilgtermiņa skatījums. Pēc būtības darbaspēka nodokļu nenomaksāšana ir ne tikai problēma no valsts budžeta viedokļa, bet tas vistiešākajā veidā ietekmē katru no mums personīgi, jo nomaksa un nodokļu apmērs ietekmē tiesības uz pabalstiem un to lielumu.