Mūsdienās novērotā dzimumu nelīdztiesība ir saistīta ar sociālajām gaidām saistībā ar aprūpes sniegšanu, diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai, precēm un pakalpojumiem un paaugstinātu risku ciest no vardarbības. Sievietēm ir ierobežotākas dzīves ceļa izvēles iespējas, viņas ir pārslogotas, veicot neapmaksātu aprūpi, un nav pietiekami pārstāvētas politiskos un vadošos amatos. Tas ir zaudējums ne tikai sievietēm. Tas ir zaudējums mūsu sabiedrībai un mūsu Savienībai kopumā.

Brīvība no vardarbības ir ārkārtīgi svarīga, un tāpēc mēs sieviešu un meiteņu drošību noteicām par prioritāti. Tāpēc sava pilnvaru termiņa laikā esmu pievērsusi ievērojamu uzmanību šai jomai, ratificējot Stambulas konvenciju un nākot klajā ar īpašiem tiesību aktiem, par kuriem nesen tika panākta vienošanās. Pirmo reizi sievietes visā Eiropā neatkarīgi no pieredzes, izcelsmes vai dzīvesvietas gūs labumu no kopējiem minimālajiem standartiem visā ES.