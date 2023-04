Faktu pārbaude: Lielbritānijā vairums mirušo ir potēti, taču tas nenorāda uz vakcīnu nedrošumu

Pagājuši aptuveni divi ar pusi gadi kopš plašākai sabiedrībai pieejamas vakcīnas pret Covid–19. Šajā laikā par potēm un to efektivitāti uzzinām arvien vairāk. Diemžēl pieejamajā informācijā augsni jauniem maldiem atrod arī vakcīnu pretinieki un sazvērestību teoriju piekritēji. Vēl joprojām Latvijas sociālo mediju vidē cirkulē pirms pusotra gada kādā populārā ASV podkāstā publicēts apgalvojums, ka lielākā daļa no mirušajiem Lielbritānijā ir vakcinēti pret Covid–19. Tādā veidā, šķiet, vakcīnu pretinieki cenšas sēt šaubas sabiedrībā par pošu efektivitāti. Portāls "Delfi" pārbaudīja, ka dati ir patiesi, taču apgalvojums izrauts no konteksta.

Ads disabled

Šonedēļ kādā no Latvijas vakcīnu pretinieku un sazvērestību teoriju piekritēju "Telegram" grupām tika izplatīts apgalvojums, ka 70% no mirušajiem Lielbritānijā ir saņēmuši abas vakcīnas pret Covid–19 devas. Ieraksta autors arī brīdina: "Ja plāno saņemt arī trešo devu, tad apsveicam, tev ir izskalotas smadzenes un ir laiks sākt uztraukties." Ierakstam pievienots arī kāds video, kas papildināts ar vēl ekstrēmāku virsrakstu angļu valodā – "70% no pilnībā vakcinētiem Lielbritānijā miruši". Taču portāls "Delfi" skaidro, ka apgalvojumiem pamatā ir no konteksta izrauti dati par mirstību Lielbritānijā laika posmā no 2021.gada augusta līdz septembrim.

Pirmkārt, pie videomateriāla pievienotais apgalvojums, ka Lielbritānijā gājuši bojā 70% no pilnībā vakcinētajiem iedzīvotājiem ir tālu no patiesības. Konkrētajā laika periodā, uz kuru atsaucas ierakstam pievienotajā video, Apvienotajā Karalistē vismaz divas vakcīnas devas bija saņēmuši aptuveni 45 miljoni iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka mirušiem būtu jābūt 31,5 miljoniem cilvēku. Lai arī mirstība kopš pandēmijas sākuma pieaugusi daudzviet, šāds mirušo skaits nav sasniegts nevienā periodā. Piemēram, pērn, kad arī reģistrēts viens no augstākajiem virs normas mirstības rādītājiem, Lielbritānijā kopumā miruši aptuveni 650 000 cilvēku.

Ierakstam pievienotais videomateriāls pasaules sociālajos medijos ceļo jau kopš 2021.gada, kad tas tika publicēts. Tajā redzams fragments no amerikāņu podkāsta "Džo Rogana pieredze" (The Joe Rogan Experience), kurā pārraides vadītājs sarunājas ar žurnālistu Aleksu Berensonu (Alex Berenson). Sarunā viņi izmanto Lielbritānijas Veselības drošības aģentūras datu apkopojumu par mirstību 2021.gada augustā un septembrī. Taču abi runātāji pieejamos datus interpretējuši neprecīzi, kā arī nav snieguši auditorijai pilnu kontekstu.

Apgalvojums, ka lielākā daļa no laika periodā mirušajiem ir pilnībā vakcinēti, ir patiess. Un tas ir neizbēgami sabiedrībā, kurā jebkuru poti saņēmuši vairākums iedzīvotāju. Jo vairāk kopumā vakcinēto, jo vairāk statistikā parādīsies arī vakcinēti mirušie. Tas gan nenozīmē, ka nāve būtu saistāma ar vakcinācijas faktu. Arī 2,5 gadus pēc vakcīnu palaišanas plašākā sabiedrībā pieejamie dati rāda, ka tās ir pilnībā drošas. Turklāt tās joprojām samazina risku tikt hospitalizētam vai iet bojā no Covid–19.

Runājot par konkrētajiem Lielbritānijas Veselības drošības aģentūras datiem, tie rāda, ka attiecīgajā laika posmā no Covid–19 miruši 3158 cilvēki, no tiem 2284 bija pilnībā vakcinēti. Taču jāņem vērā, ka 85% mirušo bija vecumā virs 60 gadiem. Un šajā vecuma grupā kopumā pilnībā vakcinēti tolaik bija vismaz 90% iedzīvotāju. Līdz ar to, procentuāli augstais vakcinēto skaits mirušo statistikā ir likumsakarīgs.

"Situācijā, kad sabiedrībā ir ļoti augsta vakcinācijas aptvere, pat ar ļoti efektīvu vakcīnu ir sagaidāms, ka liela daļa hospitalizāciju un nāves gadījumu būs vakcinētiem cilvēkiem. Vienkārši tāpēc, ka potēta ir lielāka iedzīvotāju daļa nekā nepotēta. Un neviena vakcīna nav 100% efektīva," tā teikts aģentūras ziņojumā.

Savukārt šī gada februārī Lielbritānijas oficiālajā statistikas portālā publicēti dati liecina, ka valstī kopumā līdz šim reģistrētas 60 nāves, kas saistītas ar Covid–19 vakcīnām. Vienlaikus dati joprojām pierāda vakcīnas efektivitāti. Ievērojami zemāki mirstības rādītāji vērojami tieši to iedzīvotāju grupā, kuri saņēmuši arī trešo vakcīnas devu, tā liecina portālā pieejamā informācija.

Tātad "Telegram" izplatītais apgalvojums, ka lielākā daļa no mirušajiem Lielbritānijā ir pilnībā vakcinēti pret Covid–19 ir patiess, taču tas interpretēts nepareizi un pārpublicēts bez konteksta. Tādā veidā lasītājiem pasniedzot maldinošu informāciju un sējot šaubas par vakcīnu pret Covid–19 drošumu.