Tikko publicēts jaunākais biznesa izdevuma "Financial Times" izaugsmes tops "FT 1000", kur iekļuvuši tikai divi uzņēmumi no Latvijas. No vienas puses priecājamies, ka mēs – lietoto automobiļu tirdzniecības uzņēmums "Longo Group" – esam tik ļoti novērtēti, taču no otras, rodas pārdomas par to, kāpēc mūsu ir tik maz, lai gan dzīvojam brīvā tirgus ekonomikā bez liekiem šķēršļiem un robežām. Lietuva šajā reitingā reprezentēta ar deviņiem uzņēmumiem un Igaunija ar četriem.