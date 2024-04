"Es vēlos publiski atvainoties visiem tiem, kuri tobrīd piedalījās ceļu satiksmē un kurus ar savu rīcību apdraudēju. Patiešām no sirds atvainojos! Esmu dabūjis kārtīgu rājienu no savas ģimenes, kas ir arī vislielākais sods morāli," norāda puisis, kuram pašam ir bērni. "Ar savu rīcību nelepojos – tas bija ne tikai pārgalvīgi, bet arī stulbi. Lūdzu, neņemiet neviens šo pārgalvīgo rīcību kā piemēru! Ja gribat "gonkot", brauciet trasē!"

"Man pašam ir bērni un šo situāciju arī no citu puses ļoti labi saprotu. Noskatoties tādu video, šķiet, ka tur kāds nav pie pilna saprāta braucis," norāda "Audi" vadītājs, kurš atzīst, ka savu pirmo automobili – žiguli – nopircis 12 gadu vecumā, vecākiem to nezinot. "Automašīnas, braukšana un adrenalīns no ātruma man ir jau asinīs," atzīst karstgalvis.