Soctīklos popularitāti guvis video, kurā redzams, kā itāliešu superauto " Ferrari FF" kādā no krustojumiem Rīgā pie luksofora zaļās gaismas braukšanu uzsāk ar akseleratora pedāli grīdā un nepamana blakus joslā aiz sevis esošo Valsts policijas busiņu.

Kā portāls "Delfi" noskaidroja Valsts policijā (VP), incidents noticis 15. februārī. Tovakar "Ferrari" ar Šveices reģistrācijas numurzīmēm Ieriķu ielā, pirms Gustava Zemgala gatves gaisa pārvada bija nostājies pirmais pie luksofora sarkanās gaismas. Iedegoties zaļajai gaismai, "Ferrari" braukšanu uzsāka ar gāzi grīdā un buksējošiem riteņiem. Tomēr drīz pēc tam no blakus joslas parādījās VP busiņš, kas ieslēdza bākugunis un skaņas sirēnas, pēc kā "Ferrari" apstājās.

VP uz vietas pieņēmusi lēmumus par soda piemērošanu par diviem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem – par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vietā, kur atļautais ir 50 km/h, spēkrata vadītājs brauca ar 85 km/h, un par apzinātas sānslīdes radīšanu, kas ir uzskatāma kā agresīva braukšana. Par to autovadītājs saņēma sodu kopumā vairāku simtu eiro apmērā.

"Ferrari FF" superauto tika ražots periodā no 2011. līdz 2018. gadam. Tas aprīkots ar 6,3 litru V12 dzinēju, kas attīsta 650 zirgspēku jaudu. No vietas līdz 100 km/h šāds automobilis paātrinās 3,7 sekundēs un maksimāli sasniedz 335 km/h. Pavisam ir izgatavoti tikai nedaudz vairāk kā divi tūkstoši šī modeļa eksemplāru. Jauns tas maksāja ap 300 tūkstošiem eiro, bet šobrīd lietoto auto tirgū tāds maksā no 120 līdz 200 tūkstošiem eiro.