Trešdien, 16. augustā, uzpildes stacijā "Virši Olaine" darbu sāka jauns elektroauto uzlādes punkts ar četrām uzlādes pieslēgvietām, no kurām divas ir īpaši ātrās pieslēgvietas ar uzlādes jaudu līdz 160 kW, kas desmit minūšu laikā ļauj ielādēt 150 km garai distancei nepieciešamo apjomu.

Šobrīd "Virši" tīklā elektroauto uzlāde ir pieejama jau 17 stacijās – deviņas no tām sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), pārējās ir sava zīmola stacijas. Ievērojami paplašinot elektrouzlādes iespējas un tādējādi veicinot gan šī ilgtspējīgā transporta enerģijas veida pieejamību, gan iedzīvotāju interesi zaļāku transportlīdzekļu iegādē, līdz nākamā gada vidum elektrouzlāde būs pieejama vairāk nekā 20 "Virši" stacijās un vēl deviņās stacijās uzlādes pakalpojumu turpinās nodrošināt CSDD "e-mobi" tīkls.

"Uzņēmuma stratēģiskās attīstības ietvaros būtiska loma tiek paredzēta elektroenerģijai un ar to saistītajiem produktiem. Dubultojot jaudīgu elektrouzlādes staciju skaitu, plānots nodrošināt vismaz 28 pieslēgvietas ar jaudu 160 kW, kā arī vairāk kā 30 pieslēgvietas ar 40 kW jaudu visā Latvijas teritorijā. Jaudīgāki pieslēgumi ļaus nākotnē nodrošināt arī kravas automašīnu uzlādi, veicinot pakāpenisku transporta nozares dekarbonizāciju. Investīcijas šī vērienīgā projekta īstenošanā veido aptuveni 2 miljonus eiro, apmēram pusi nosedzot ar Eiropas Savienības Alternatīvo degvielu infrastruktūras finansēšanas instrumenta* atbalstu," plānus atklāj Jānis Vība, "Virši" valdes priekšsēdētājs.

"Elektroauto visā Eiropas Savienībā kļūst arvien populārāks, un tas notiek necerēti ātri – 2023. gada jūnijā vien eiropieši iegādājušies 158 000 elektroauto. Turklāt – elektroauto uzlādes vietām uz Eiropas galvenajiem autoceļiem jābūt vismaz ik pa 60 km vai pat tuvāk. Elektrouzlādes staciju izbūves mērķis mums – ES, valstu atbildīgajām iestādēm un uzņēmējiem – kopīgiem spēkiem jāsasniedz līdz 2026. gadam, un šis ir viens no elementiem, lai Eiropa varētu sasniegt "Fit for 55" nosacījumu – samazināt kaitīgo izmešu daudzumu par 55% līdz 2030. gadam. Redzam, ka klimata pārmaiņas pieprasa mums aktīvu rīcību Zaļā kursa ieviešanā, tādēļ no sirds priecājamies par "Virši" paveikto, veicinot elektrouzlādes pieejamību," uzsvēra Eiropas Komisijas Pārstāvniecības vadītājas vietnieks Andris Kužnieks.