Otrdien, 15. augustā, ap pulksten 13.00 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Ventspils novadā, meža apvidū karstā vasaras dienā pamanīja automašīnu BMW ar aizvērtiem logiem, kuras salonā atradās maza meitenīte. Likumsargi no savas automašīnas sāka signalizēt, un meitenes mamma, to dzirdot, iznākusi ārā no meža ar sēnēm rokās un paskaidrojusi, ka meita nevēlējusies nākt līdzi, tāpēc atstāta automašīnā. Pret sievieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process.