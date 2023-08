Personīgās automašīnas uzturēšana kļūst arvien dārgāka, un tam ir vairāki iemesli. Tas saistīts gan ar jaunāka gadagājuma automašīnu uzbūvi, gan izmaksu pieaugumu par dažādiem pakalpojumiem, piemēram, servisu izmaksām un tehnisko apskati tajā skaitā.

Augstā inflācija un piegādes ķēžu pārrāvumi, ar kuriem sadzīvojam jau vairāk nekā gadu, atstājuši iespaidu arī uz izdevumiem par personīgā auto uzturēšanu. Daudzās automašīnās izmanto specializētas detaļas, no kurām dažas var būt patentētas vai ekskluzīvas konkrētiem ražotājiem līdz ar to problēmas var sagādāt to piegāde.