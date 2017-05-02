2 мая 2014 года в результате пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек. Пожар стал трагической кульминацией столкновений между сторонниками и противниками Евромайдана. Расследование трагедии не завершено, родственники жертв так и не получили официального ответа на вопрос, кто ответственен за трагедию.

С момента трагедии в Одессе прошло ровно три года. В результате произошедших 2 мая 2014 года столкновений сторонников "Евромайдана" и пророссийских активистов, погибло 48 человек. Из них 42 — в результате пожара в Доме профсоюзов. Они сгорели заживо, задохнулись или разбились, выпрыгивая из окон в попытке спастись от огня. Еще шестеро были застрелены.

Международные эксперты из Совета Европы и ООН раскритиковали ход расследования одесских событий, назвав работу украинских правоохранительных органов неэффективной. DW публикует воспоминания жителей Одессы, которых коснулись те трагические события, и мнения участников расследования.

Три года трагедии в Одессе: что думают жители города

Накануне третьей годовщины трагедии в Одессе, символом которой стал местный Дом профсоюзов, издание Deutsche Welle поговорило с жителями города, которых те события коснулись напрямую.

Фатима Папура, 42 года, работает менеджером. Ее сын Вадим погиб во время пожара в Доме профсоюзов:

"Какой бы ни была правда, я хочу знать, по чьей вине погиб Вадим. Первоочередная задача — найти истину и наказать именно тех людей, которые действительно виноваты, а не искать козлов отпущения. Я надеюсь, что Европа поспособствует тому, чтобы расследование этого дела шло как можно быстрее — качественно и ответственно, даже если результат будет кому-то невыгоден. Это самое главное".

Вячеслав Буратынский, председатель Федерации профсоюзов Одесской области. О пожаре в Доме профсоюзов ему сообщила охрана здания:

"Естественно, я сразу же приехал. Пожар только начинался. В здании были люди, другие люди его окружили. Они бросали друг в друга камни и бутылки с зажигательной смесью. Наша полиция, к сожалению, в это время бездействовала. Я с самого начала был очевидцем этой трагедии, в которой, по официальным данным, погибло 48 человек. Я считаю, что эта трагедия была спровоцирована, а ее зачинщики, к сожалению, до сих пор не установлены".

Руслан Форостяк, советник главы Управления национальной полиции Украины в Одесской области. Он не согласен с критикой хода расследования со стороны международных экспертов:

"Как должно работать правосудие в стране, в которой идет война, в которой нет верховенства права? В условиях, когда отсутствует верховенство права, расследования и суды не претендуют на какую-то истину. Прежде нужно восстановить конституционный порядок, восстановить институты власти и вернуть доверие народа к ним. Украина впервые столкнулась с таким сложным расследованием, где смешалось все: и гражданское противостояние, и политические процессы, и та или иная степень вины высокопоставленных должностных лиц и сотрудников милиции".

Татьяна Сойкина, лидер националистической партии "Правый сектор" в Одесской области:

"Мне не было жаль [людей в Доме профсоюзов] — после увиденного здесь накрытого простыней трупа, после того, как мне сказали, что погиб наш [активист] Игорь Иванов. Просто накопилось очень много агрессии.

Я понимаю, что там были люди. Возможно даже, они сами были и не виноваты. Но это были люди, которые расшатывали ситуацию в Одессе, которые хотели здесь Россию, которые хотели здесь войны. По сути, это враги. Я почти уверена: если бы не произошли события 2 мая, то была бы война, здесь уже не было бы Одессы".

Татьяна Герасимова, глава правления "Группы 2 мая" — объединения журналистов, активистов и экспертов, которые ведут свое расследование трагедии:

"Нашу работу никто не блокирует, и нам никто не помогает. Мы создали нашу группу для сбора фактов. Это уже дело прокуратуры или полиции, пользоваться нашими выводами или нет. Следователи обращались к нашим экспертам, выводы которых полностью противоречат той пропагандистской картине, которую рисовали российские и некоторые украинские СМИ. Я абсолютно не оправдываю наших следователей, но это действительно сложное дело. Кроме того, на это накладывается наша украинская специфика, связанная с непрофессионализмом и с тем, что наши правоохранительные органы до сих пор находятся в стадии реформы".

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