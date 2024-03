Pirmdien, 4. martā, uz Daugavpils šosejas, Jēkabpils novadā, Spuņģēnos īsi pirms pulksten 14.00 notika ceļu satiksmes negadījums – baļķvedējam vienā no pagriezieniem izbira baļķi no piekabes, kuros ietriecās pretī braucošais dīzeļdegvielas vedējs, kurš šo avāriju iemūžinājis videoreģistratorā, kā ieraksts šodien publicēts internetā.

Ņemot vērā, ka no vienas kravas automašīnas sadursmes dēļ uz ceļa braucamās daļas izbira kokmateriāli, tika ierobežota satiksme un bloķēta kustība pa vienu joslu – virzienā no Jēkabpils uz Rīgu. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta, informē Valsts policija.

Kā redzams videoreģistratora ierakstā, baļķvedējam vienā no šosejas līkumiem sasvērās piekabe ar kokmateriāliem, visticamāk, neatbilstoša braukšanas ātruma izvēles dēļ. To laicīgi pamanīja pretī braucošais dīzeļdegvielas vedējas un ātri pārkārtojās uz ceļa malu. Tomēr baļķi no piekabes izbira visā ceļa un grāvja platumā, tādēļ degvielas vedējs līdz tiem nobremzēt nespēja un tajos ietriecās.