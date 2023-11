Otrdien, 14. novembrī, ap pulksten 16 uz Bauskas šosejas, netālu no Iecavas kāds autovadītājs ar videoreģistratoru iemūžinājis avārijas situāciju – "Venipak" kurjers ar mikroautobusu apdzina vairākus transportlīdzekļus un vienā no apdzīšanas manevriem knapi izspraucās starp divām fūrēm, par mata tiesu izvairoties no frontālās sadursmes.