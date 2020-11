BMW ar viltotu numurzīmi koplietošanas satiksmē; par to draud kriminālatbildība

"Izgatavosim valsts reģistrācijas numurzīmi pēc jūsu izmēriem un ar jūsu izvēlētajiem simboliem," novērojumos dalās pazīstamais autožurnālists Normunds Avotiņš, kurš fotogrāfijā iemūžinājis kādu koplietošanas satiksmē pamanītu BMW ar acīmredzami viltotu numurzīmi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2000. gadu sākuma BMW 7. sērijas limuzīnam (E65 – rūpnīcas indekss) aizmugurējā daļā ir uzstādīts numurzīmei līdzīgs izstrādājums ar Latvijas un Eiropas Savienības identifikāciju, tomēr "FN-28" ir acīmredzami atšķirīgā fontā un izkārtojumā nekā īstām divciparu numurzīmēm.

Ja pārbauda "FN-28" numurzīmi CSDD publiskajā e-pakalpojumu datubāzē, tad šādu simbolu un ciparu kombinācijas numurzīme ir izsniegta "BMW 730d" automobilim, kas varētu būt un varētu arī nebūt attēlā redzamais spēkrats.

Iespējams, autobraucējam īstā numurzīme ir pazaudēta vai nozagta un viņš nav vēlējies CSDD izņemt jaunu kombināciju, tādēļ izgatavojis to paša spēkiem. Tāpat iespējams, ka autobraucējs satiksmē noskatījis tāda paša modeļa automobili un "piesavinājies" tā numurzīmes simbolu un ciparu kombināciju, lai, piemēram, sods no fotoradariem tiktu sūtīts cita auto īpašniekam.

Jebkurā no gadījumiem šāda rīcība ir pretlikumīga. Ja automobilim nav kāda no noteiktajām numurzīmēm, sods ir 30 eiro. Ja numurzīmes neatbilst attiecīgā spēkrata reģistrācijas dokumentiem, tad sods ir no 55 līdz 140 eiro. Tikpat liels sods ir arī, ja numura zīme neatbilst valsts standartam, ir izmainīta, aizsegta, pārklāta ar aizsargmateriāliem, mehāniski bojāta, locīta vai apslēpta citā veidā.

Savukārt par numura zīmes viltošanu iestājas kriminālatbildība. Par transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta vai reģistrācijas numura zīmes nelikumīgu izgatavošanu, realizēšanu, izsniegšanu, viltošanu vai iznīcināšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, paredz Krimināllikuma 265. pants.