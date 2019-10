Policijas netrafaretajā busiņā 50 tūkstoš eiro vērtais aprīkojums nostiprināts ar trim dzēšgumijām

Otrdien, 22. oktobrī, Valsts policija (VP) prezentēja jauno netrafareto "Renault Trafic" patruļauto, kas aprīkots ar 360 grādu novērošanas sistēmu satiksmes noteikumu pārkāpēju piefiksēšanai un sodīšanai. Šī sistēma policijai izmaksājusi 49 999 eiro, tomēr vērīgākie fotogrāfijās no prezentācijas pasākuma pamanījuši, ka, neskatoties uz projekta samērā augstajām izmaksām, videokamera pie priekšējā vējstikla ir nostiprināta ar trim dzēšgumijām.

Trešdienas vakarā soctīklus pāršalca jau iepriekšējā dienā daudzos medijos publicētā viena no aģentūras LETA fotogrāfijām no VP prezentācijas pasākuma, kur redzams šī "Renault Trafic" interjers. Fotogrāfija ietvēra šī patruļauto salona kopskatu, tomēr apskatot to lielākā izmērā, patiešām skaidri saskatāms, ka viena no četrām videokamerām lejasdaļā ir nostiprināta ar visparastākajām dzēšgumijām, kādas par dažiem eirocentiem ir iegādājamas jebkurā kancelejas preču veikalā: divas no tām ir zilas, bet viena zili-sarkana – tāda interneta veikalos maksā no septiņiem eirocentiem gabalā.

Visticamāk, šīs dzēšgumijas izmantotas, lai mazinātu videokameras vibrācijas, jo tā pie vējstikla ar piesūcekni piestiprināta tikai augšdaļā. Tomēr projektā, kur spectehnika izmaksājusi 50 tūkstošus eiro, izbrīnam par kancelejas preču pielietojumu ir pamats, par ko liecina tūkstošiem reakciju soctīklos dažu stundu laikā.

"Koncepcija paredz finansējumu piešķirt no valsts budžeta vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) līdzekļiem. Šo sistēmu iegādājāmies no LTAB un nākamgad kopā ar Iekšlietu ministriju lemsim par turpmākajām iespējām," otrdien prezentācijas pasākumā sacīja VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs.

Jau rakstījām, ka VP prognozē, ka ar jauno 360 grādu novērošanas sistēmu dažu stundu laikā varēs konstatēt 20 līdz 30 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus. Ja pārkāpums tiek fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem, autovadītājam pienākas minimālais naudas sods. Par mobilā tālruņa lietošanu, piemēram, tie būs 25 eiro, bet par iebraukšanu krustojumā pie sarkanās luksofora gaismas – 30 eiro.