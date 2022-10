Trešdien, 19. oktobrī, kāds autovadītājs Jelgavas novadā kļuva par aculiecinieku lielgabarīta transporta vadītāja nemākulīgajam braucienam pa tiltu pār Lielupi. Gabarītos milzīgā kombaina vadītājs nespēja pabraukt pa vienu joslu un tādēļ vairākkārtīgi taranēja tilta konstrukciju. Valsts policija atbildīgo uzņēmumu ir jau noskaidrojusi.

Kā redzams aculiecinieka videosižetā, kombaina vadītājs cenšas braukt pa savu joslu, lai dotu vietu pretimbraucošajiem. Tomēr ņemot vērā lauksaimniecības tehnikas milzīgos gabarītus, ar vienu no riteņiem tas aizķēra tilta drošības barjeru, kā rezultātā kombains tika "izsists no sliedēm". Autovadītājs centās kombainu iedabūt atpakaļ joslā, braucot atpakaļgaitā, tomēr ar riteni tilta drošības barjera tika bojāta vēl vairāk.

Video redzamais kombains ir ar Lietuvas valsts reģistrācijas numurzīmēm.

Šādos gadījumos lielgabarīta transportlīdzekļa braukšanas maršruts ir jāsaskaņo ar Valsts policiju, kura tad nobloķētu satiksmi vienā no tilta galiem, lai lielgabarīta transportlīdzeklis to varētu šķērsot vienlaicīgi pa abām joslām. Tā kā šim kombainam visu laiku pretī brauca citi transportlīdzekļi, acīmredzami šāda maršruta saskaņošana nebija izdarīta.

Reaģējot uz aculiecinieka video, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki devās uz Jelgavas novadā esošo Lielupes tiltu un konstatēja, ka ir bojātas tilta aizsargbarjeras.

Par notikušo policisti noformēja ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokolu un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Līdz šim brīdim ir jau uzzināts uzņēmums, kam pieder video redzamais kombains. Tiklīdz likumsargi saņems paskaidrojumu no transportlīdzekļa vadītāja, tiks lemts par divu administratīvo sodu piemērošanu, proti, par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu un notikuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Par droša intervāla neievērošanu likumā paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods no 25 līdz 140 eiro, savukārt par notikuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma – no 70 līdz 700 eiro ar vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem.