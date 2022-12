Video: Ķekavas novadā apgāzies kravas auto saplacinājis vieglo auto

Trešdienas vakarā, 7. decembrī, pulksten 21.23 Ķekavas novadā, pirmajā apļveida krustojumā, braucot no Salaspils, kravas automobilis zaudēja vadāmību, apgāzās un uzkrita vieglajam automobilim, to saplacinot. Par laimi, vieglajā auto bijis tikai viens cilvēks, kurš spējis izkļūt no tā saviem spēkiem, portāls "Delfi" noskaidroja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Kā stāsta negadījuma aculiecinieki, ceļš bijis slidens un no tā nolidojis vieglais automobilis, pēc kura tūlīt sekojis arī kravas automobilis, kas ar piekabi uzgāzies virsū iepriekš avarējušajam vieglajam spēkratam. Kā redzams aculiecinieka video, kravas automobilis vedis alus pudeles.

Lai arī automobilis ir pilnībā saplacināts, autovadītājam izdevies veiksmīgi paglābties, jo šofera vieta bija cietusi vismazāk. Kā aculieciniekiem atklājis cietušais autovadītājs, nemaz tik viegli izkļūt no auto nebija, jo bijis grūti elpot un kustēties, bet auto logs bija jāizdauza ar nazi.

Ugunsdzēsēji glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu un automašīnām atvienoja akumulatoru klemmes. VUGD darbu negadījuma vietā beidza pulksten 22.34.