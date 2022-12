Eiropā debitē 'Toyota bZ' kompaktā apvidnieka koncepts

Ikgadējā "Kenshiki" forumā "Toyota Motor Europe" (TME) iepazīstinājusi ar savu jaunāko veikumu, izceļot uzņēmuma vīziju, tehnoloģiju stratēģiju un atklājot jaunākos produktus un pakalpojumus, kā arī informēja par jaunākajiem soļiem uzņēmuma pārveidē par mobilitātes pakalpojumu sniedzēju.

"Toyota" globālā stratēģija ir cieši saistīta ar Eiropas klientu daudzveidīgo vajadzību apmierināšanu, tāpēc ražotāja modeļu klāsts ietver akumulatora elektromobiļus, ūdeņraža auto, kā arī hibrīda un uzlādējamā hibrīda transportlīdzekļus.

Jaunais "Toyota bZ Compact SUV Concept" sniedz priekšstatu par to, kāda varētu būt nākotne, paplašinot "Toyota" vīziju "bZ" (Beyond Zero) zīmola ietvaros. Tas ir viens no sešiem "bZ" akumulatora elektromobiļiem, ko paredzēts izstrādāt uz "e-TNGA" platformas un kas būs pieejami Eiropas tirgū.



Jaunais konceptauto ir pozicionēts C-SUV klasē, kas ir lielākais tirgus segments Eiropā. Jaunais pilnībā elektriskais "bZ Compact SUV Concept" līdzās "C-HR Prologue" ilustrē "Toyota" daudzfunkcionālo pieeju, kas ļauj klientiem samazināt oglekļa emisijas un apmierināt dažādās vajadzības, kā arī nodrošina ilgtspēju, paplašinot produktu piedāvājumu.

"Toyota bZ Compact SUV Concept" tika izstrādāts "Toyota" Eiropas dizaina un attīstības nodaļā (ED2) Francijā kā pilnībā elektrisks transportlīdzeklis (BEV), tā radīšanā izmantojot "clean-vital" jeb tīrā-vitālā dizaina pieeju. Tā izceļ transportlīdzekļa divējādību, kura izpaužas minimālisma stilā veidotā dizainā, ko varētu sagaidīt no BEV, un vienlaikus demonstrē nākotnes vitalitāti. Koncepts reprezentē nulles emisiju transportlīdzekli, kurā izmantoti ilgtspējīgi materiāli ar zemu ietekmi uz vidi, tiem nodrošinot dinamisku veiktspēju, modernas tehnoloģijas un modernu izskatu.

Koncepta aerodinamiskā forma izceļ tā futūristisko izskatu. Riteņi ir izstumti tālu uz stūriem, lai veidotu agresīvu stāju, un rada iespaidu, ka automobilis ir kustībā pat tad, kad stāv uz vietas. Īsās pārkares un slīpā aizmugurējā daļa ļauj tam izcelties kā progresīvu tehnoloģiju automobilim, savukārt aizmugurē sašaurinātā kabīne veido izveicīga auto veidolu ar zemu gaisa pretestību.

Izteiksmīgais stils turpināts interjerā ar augstākās kvalitātes apdari, veidojot rakstura pilnu izskatu. Turklāt dizaina komanda salonā ir iekļāvusi vairākus videi draudzīgus elementus, piemēram, sēdekļu apdari, kas, turpinot "Beyond Zero" tēmu, izgatavota no augu valsts un pārstrādātiem materiāliem. Automobilī iebūvētais personīgais asistents savieno vadītāju un pasažierus ar transportlīdzekli, izmantojot audio un vizuālos gaismas signālus, kas pārvietojas pa salonu, reaģējot uz priekšējo vai aizmugurējo pasažieru pieprasījumiem vai komandām.

Ar "Beyond Zero" vēstījumu "Toyota" paredz nākotni, kurā oglekļa neitralitāte tiks panākta, praktiski ieviešot produktu portfeli ar modernām alternatīvās degvielas un bezemisiju piedziņas tehnoloģijām. Eiropā "Toyota" plāno līdz 2026. gadam ieviest sešus "bZ" (Beyond Zero) zīmola modeļus. Daudzveidīgs elektrificētu produktu portfelis palīdzēs virzīt "Toyota" uz globālā mērķa sasniegšanu – pilnīgu oglekļa neitralitāti līdz 2050. gadam.