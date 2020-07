Eiropai paredzētais jaunais 'Suzuki Across' ir pārzīmolots 'Toyota RAV4'

Japāņu autoražotājs "Suzuki" prezentējis jaunu apvidus automobili "Across". Tomēr patiesībā tas ir jaunais "Toyota RAV4" ar nedaudz izmainītiem dizaina elementiem. "Suzuki Across" tiks ražots tajā pašā "Toyota" rūpnīcā Japānā, kur tiek montēts arī "RAV4" modelis. Turklāt "Suzuki" modelis būs pieejams arī Eiropas tirgū, un šeit tas gaidāms rudenī.

Vizuāli "Suzuki Across" tikai nedaudz atšķiras no "Toyota RAV4": abi apvidus automobiļi ir identiski virsbūves aizmugurējā daļā, bet priekšdaļa ieturēta Ķīnas tirgum paredzētā "Toyota Wildlander" stilā, līdz ar to "Suzuki" modelim oriģināla dizaina ir tikai priekšējais buferis, kam ir lielāki gaisa tvērēji nekā "Toyota" modelim.

Tehniskā ziņā "Suzuki Across" ir identisks "Toyota RAV4 Plug-in Hybrid" modifikācijai. Spēka agregāts apvieno 2,5 litru atmosfērsko benzīna dzinēju ar elektromotoru un 18,1 kWh akumulatoru. Spraudņa hibrīda kopējā jauda ir 306 zirgspēki, bet ar pilnu akumulatora uzlādi tikai ar elektroenerģiju tas būs spējīgs nobraukt līdz 75 km distanci (WLTP ciklā). No vietas līdz 100 km/h "Suzuki" apvidnieks paātrināsies sešās sekundēs.

"Suzuki" pārzīmolotais "RAV4" apvidnieks ir abu japāņu autoražotāju sadarbības auglis. 2019. gadā "Toyota" un "Suzuki" vienojās "klonēt" modeļus un iegādājās viens otra akcijas. Šī sadarbībā ļāva "Toyota" ienākt Indijas un Āfrikas tirgū ar "Suzuki Vitara Brezza" apvidnieka kopiju, budžeta sedanu "Ciaz", hečbeku "Baleno" un kompakto vienapjoma auto "Ertiga". Apmaiņā pret to "Suzuki" iegūs iespēju Eiropā ar savu zīmolu tirgot "RAV4" un "Corolla Touring" hibrīda versijas.

"Suzuki Across" cena Eiropas tirgum pagaidām vēl nav atklāta. Tirdzniecībā automobilis nonāks rudenī, uzsvaru liekot tieši uz Austrumeiropas valstīm. Gaidāms, ka "Suzuki" iegūs arī "Across" versiju ar "RAV4" pašlādējošo hibrīda sistēmu.