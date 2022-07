Foto: Latvijā prezentēts VW lielākais elektromobilis 'ID.5'

"Moller Baltic Import" apmācību centrā Babītē savu pirmizrādi piedzīvoja pilnībā elektriskie "Volkswagen ID.5" un "ID.5 GTX" modeļi. "VW ID.5" sākuma cena Latvijā ir 55 927 eiro, bet "ID.5 GTX" – 64 584 eiro.

Jaunais "Volkswagen ID.5" ar aizmugurējo riteņu piedziņu ir pieejams ar 128 kW (174 ZS) vai 150 kW (204 ZS), savukārt pilnpiedziņas "ID.5 GTX" ar 220 kW (299 ZS).

"ID.5" ir balstīts uz VW modulārās elektriskās piedziņas platformas MEB, nodrošinot vairāk vietas salonā. "ID.5" garums ir 4,6 metri, savukārt riteņu bāze – 2,77 metri, pateicoties kam automobiļa interjers ir ievērojami ietilpīgāks. Tajā ir tikpat daudz vietas, kā augstākas klases iekšdedzes dzinēja SUV.



Atkarībā no aizmugurējo sēdekļu atzveltņu novietojuma, bagāžas nodalījuma ietilpība mainās no 549 līdz 1561 litram. Kā papildaprīkojums ir pieejams elektrisks bagāžnieka vāks un elektriski nolokāms sakabes āķis.

Visās "ID.5" versijās ir pieejams garām distancēm piemērots akumulators ar 77 kWh enerģijas ietilpību (neto). Tas ļauj "ID.5 Pro" un "ID.5 Pro Performance" modeļiem sasniegt līdz pat 544 km nobraukumu (WLTP ciklā).

Akumulatoru izvietojums centrā zem salona pasažieru daļas nodrošina zemu smaguma centru un līdzsvarotu asu slodzes sadalījumu. Pilnpiedziņas modeļa "ID.5 GTX" plānotā sniedzamība ir līdz 518 km (WLTP). "ID.5" flagmanis no vietas līdz 100 km/h paātrinās 6,3 sekundēs un sasniedz 180 km/h maksimālo ātrumu.

Kad "ID.5" modeļi ar 77 kWh akumulatoru ir pieslēgti pie līdzstrāvas uzlādes stacijas ar atbilstošu jaudu, to maksimālā uzlādes jauda sasniedz 135 kW salīdzinājumā ar iepriekšējo 125 kW maksimālo jaudu, lādējot diapazonā no 5% līdz 80% SOC (uzlādes stāvoklis). Pateicoties tam uzlādes laiks ir samazināts par līdz pat deviņām minūtēm salīdzinājumā ar iepriekšējo uzlādes laiku. Tas nozīmē, ka "ID.5" no 5% līdz 80% tiek uzlādēts 29 minūtēs, savukārt "ID.5 GTX" – 36 minūtēs, ļaujot nobraukt attiecīgi 390 km vai 320 km.

Uzlādes izvēlne, kas tagad skatāma 12 collu skārienekrānā, tagad ir vēl informatīvāka un ar jaunāko "ID." programmatūras versiju "3.0". Navigācijas sistēma maršruta aprēķināšanai spēj veikt inteliģentu vairāku pieturvietu maršruta plānošanu gariem pārbraucieniem, lai automobilis varētu sasniegt galamērķi pēc iespējas ātrāk.

Ar papildinātās realitātes projekcijas ekrānu "ID.5" un "ID.5 GTX" modelī demonstrē jaunākās tehnoloģiju sniegtās iespējas. Šie ekrāni iekļaujas apkārtējā vidē, piemēram, navigācijas norādījumu pagrieziena bultas tiek projicētas uz vējstikla un ir integrētas uz ceļa vadītāja redzeslaukā 10 metrus priekšā automobilim, nodrošinot visdabiskāko informācijas attēlošanu.

Kad autovadītājs ar atslēgu kabatā tuvojas savam automobilim, "ID.5" viņu sagaida – priekšējie un aizmugurējie lukturi "sveicina", secīgi ieslēdzoties. Tajā pat laikā projektori atpakaļskata spoguļos uz zemes izgaismo "ID." saimei raksturīgo parakstu. Gan priekšējie, gan aizmugurējie lukturi aprīkoti ar jaunākajām LED tehnoloģijām. "IQ. Light" LED matricas priekšējie lukturi ir pieejami pēc izvēles ar viedi vadāmiem tālo gaismu lukturiem (standarta aprīkojumā "ID.5 GTX").