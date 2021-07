Jaunā 'Opel Astra' debitē ar uzreiz divām hibrīda versijām

"Opel" prezentējis jaunās, nu jau sestās paaudzes "Astra" hečbeku. Automobilis kardināli mainījies gan vizuāli, iegūstot markas jauno dizaina stilu no "Mokka", "Crossland" un "Grandland", gan arī tehniski, pārejot no "General Motors" arhitektūras uz franču koncerna PSA modulāro platformu. Turklāt jaunā "Opel Astra" iegūs arī hibrīda versijas, turklāt uzreiz divas. Tās, tāpat kā iekšdedzes dzinēji, būs aizgūti no tehniski "ģenētiskā brāļa" "Peugeot 308".

Sestās paaudzes "Opel Astra" ("L" – rūpnīcas indekss) izgatavota uz EMP2 modulārās platformas, kā arī aizguvusi citus tehniskos risinājumus no "Peugeot 308" – šiem abiem modeļiem pat riteņu garenbāze ir vienāda. Jaunajam modelim bagāžas nodalījuma tilpums pieaudzis par 52 litriem – līdz 422 litriem, kas ir par 10 litriem vairāk nekā franču modelim.

"Opel Astra" interjerā, tāpat kā jaunajiem "Mokka" un "Grandland", ir vienots mērinstrumentu un multimediju panelis "Pure Panel" ar diviem 10 collu skārienjutīgajiem ekrāniem. Zem šiem ekrāniem ir arī tradicionālie taustiņi klimata kontroles u.c. svarīgāko funkciju vadībai.

Jau standarta aprīkojumā "Opel Astra" būs ar diožu lukturiem, bet par papildu samaksu būs pieejami ar "Intelli-Lux" matricas lukturi ar 168 diožu elementiem – pa 84 katrā no priekšējiem lukturiem.

Garajā papildu aprīkojuma sarakstā "Astra" modelim pieejama arī adaptīvā kruīza kontrole ar automātisku apstāšanās un braukšanas atsākšanas funkciju, projekcijas ekrāns, pusautomātiskā pilota sistēma "Intelli-Drive 2.0", kā arī dažādi radari un video kameras ar ceļa zīmju atpazīšanas funkciju.

Spēka agregātu piedāvājumā ir 1,2 litru turbopūtes trīscilindru benzīna dzinējs ar 110 vai 130 zirgspēku jaudu un 1,5 litru dīzeļmotors ar 130 ZS. Jaudīgākās dzinēju versijas pieejamas arī komplektācijā ar astoņpakāpju automātisko pārnesumkārbu (standartā – sešpakāpju manuālā). Turklāt pirmo reizi "Opel Astra" būs pieejama arī uzlādējamā hibrīda versijā – ar 180 vai 225 ZS.

Sestās paaudzes "Opel Astra" tiks ražota Vācijā. Rudenī gaidāms arī tā universālis "Astra Sports Tourer". Savukārt pirmie klienti savus automobiļus saņemšot nākamā gada sākumā.