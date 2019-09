Jaunais 'Audi RS7' ar 600 ZS un 3,6 sekundēm līdz 'simtam'

Jaunais "Audi RS7 Sportback" ir šī modeļa otrā paaudze – tasir piecu sēdvietu automobilis ar uzlabotu veiktspēju un efektivitāti, ko nodrošina daļējā hibrīda tehnoloģija (MHEV). "RS7 Sportback" pie auto dīleriem Vācijā un citur Eiropā nonāks 2019. gada beigās.

Jaunais "Audi RS7 Sportback" ir zems un tā izteiktās riteņu arkas nav optiskā ilūzija – platums starp priekšējo riteņu arkām ir 1,95 metri, kas ir aptuveni par 40 milimetriem vairāk, salīdzinot ar "Audi A7 Sportback". Jaunajam "Audi RS 7 Sportback" tikai četrās vietās ir palikušas nemainītas bāzes modeļa virsbūves līnijas – uz dzinēja pārsega, jumta, priekšējām durvīm un aizmugurē. "RS" īpašais eksterjera dizains nedaudz vairāk kā piecus metrus garajam automobilim sniedz īpašu raksturu.

Jaunā "Audi RS 7 Sportback 4.0 TFSI" dzinējs nodrošina 600 ZS jaudu un attīsta 800 Nm griezes momentu plašā diapazonā – no 2050 līdz 4500 apgriezienu minūtē. Jaudīgais "RS7 Sportback" paātrinās no vietas līdz 100 km/h vien 3,6 sekundēs. Maksimālais ātrums ir elektroniski ierobežots pie 250 km/h, taču ar "Dynamic Plus" papildaprīkojumu to iespējams palielināt līdz 305 km/h.

Pateicoties daļējā hibrīda tehnoloģijai (MHEV) ar 48 voltu galveno elektrisko sistēmu, "4.0 TFSI" dzinējs apvieno maksimālu veiktspēju ar augstu efektivitāti. Ar MHEV tehnoloģiju iespējams samazināt degvielas patēriņu pat par 0,8 litriem uz 100 kilometriem.

Četru litru benzīna dzinējs rada izteiksmīgu un sportisku V8 skaņu. "Audi Drive Select" sistēma vadītājam nodrošina iespēju ietekmēt dzinēja skaņu. Papildu aprīkojumā pieejamā "RS" sporta izplūdes sistēma ar melniem uzgaļiem sniedz vēl izteiksmīgāku skaņu. Pielāgojamajos "RS1" un "RS2" režīmos klienti var paši izvēlēties, vai viņi vēlas sportisku vai sabalansētu skaņu.

Standarta aprīkojumā pieejamā astoņu pārnesumu "tiptronic" ātrumkārba ar jauno "Launch Control" funkciju piegādā "4.0 TFSI" dzinēja jaudu pastāvīgajai visu riteņu piedziņai. Piedziņa starp priekšējo un aizmugurējo asi sadalīta 40:60 attiecībā, izmantojot pilnībā mehānisko centrālo diferenciāli.

Standarta aprīkojumā pieejamā "RS" adaptīvā pneimatiskā balstiekārta ar kontrolējamu amortizāciju pielāgota īpaši "RS" modeļa vajadzībām. Sporta pneimatisko balstiekārtu iespējams iestatīt trīs režīmos un tā ietver automātisku līmeņa kontroli. Jaunā "RS7 Sportback" virsbūve ir par 20 milimetriem zemāka nekā "A7 Sportback" ar standarta balstiekārtu, bet pie ātruma, sākot no 120 km/h, tā tiek pazemināta vēl par 10 milimetriem. Pie maza ātruma paaugstināšanas režīms paceļ automobili par 20 milimetriem.

Jaunais "RS7 Sportback" standarta aprīkojumā ir pieejams ar sportisku progresīvo stūrēšanu. Šī sistēma nodrošina ievērojami augstāku stūres atsaucību. Sportisko modeli pēc izvēles iespējams aprīkot arī ar dinamisko visu riteņu stūrēšanu.

Autovadītājs var noteikt "RS7 Sportback" raksturu, izmantojot "Audi Drive Select" vadības sistēmu. Pieejami seši profili – komforta, auto, dinamiskais, efektīvais un individuāli pielāgojamie "RS1" un "RS2", ko iespējams aktivizēt, izmantojot uz stūres esošo "RS Mode" pogu. "RS2" režīmā pēc pogas nospiešanas tiek ietekmēta elektroniskās stabilizēšanas kontrole (ESC).

Jaunais "RS7 Sportback" standarta aprīkojumā pieejams ar 21 collas alumīnija diskiem 10 spieķu zvaigznes dizainā un 275/35 izmēra riepām. "Audi Sport" papildu aprīkojumā piedāvā "RS" modelim īpaši veidotus 22 collu diskus. "RS" bremžu sistēma veidota no iekšēji ventilējamiem un perforētiem diskiem (420 milimetri priekšā un 370 milimetri aizmugurē), bet bremžu uzlikas standarta aprīkojumā ir melnā vai pēc pieprasījuma – sarkanā krāsā.

"Audi" virtuālajā vadības panelī īpaši "RS" ekrāni sniedz informāciju par riepu spiedienu, griezes momentu, jaudu, dzinēja eļļas temperatūru, turbīnas spiedienu, paātrinājumu un pārslodzes spēkiem. "RS" sporta sēdekļi, kas apšūti ar melnās pērles "Nappa" ādu rombu dizainā un "RS" perforējums pieejams standarta aprīkojumā. Vēl sportiskāka versija pieejama ar "RS" sēdekļiem ar "Valcona" ādu, šūnveida rakstu un "RS" perforējumu. Perforējums pirmo reizi nodrošina ventilēšanas funkciju.

Pirmo reizi "Audi Sport" šo piecu durvju modeli piedāvā ar trīs sēdvietu aizmugurējo sēdekli. Taču joprojām pieejams arī sportiskais četru sēdvietu dizains ar divu sēdvietu aizmugurējo sēdekli.

Jaunais "RS7 Sportback" pieejams ar plašu komforta, savienojamības un autovadītāja asistentu aprīkojumu. Jaunais automobilis apvieno sportisku dabu ar neierobežotu garo distanču nobraukšanas spēju. Šis automobilis spēj palīdzēt autovadītājam dažādās situācijās. Pieejamas vairāk nekā 30 asistentu sistēmas, tostarp adaptīvā kruīza kontrole, krustojumu asistents, joslas maiņu brīdinājuma sistēma, apmaļu brīdinājuma sistēma un 360 grādu kameras.