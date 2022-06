'Lexus' ātruma festivālā Gudvudā prezentēs elektriska superauto konceptu

Gudvudas Ātruma festivālā ("The Goodwood Festival of Speed") Anglijā notiks pirmā publiskā "Lexus Electrified Sport Concept" jeb "Lexus BEV Sports" koncepta prezentācija. Tā ir uzņēmuma vīzija par nākotnes pilnībā elektrisku, augstas veiktspējas sporta automašīnu, un daudzi to uzskata par potenciālu leģendārā "Lexus LFA" pēcteci.

Akio Tojoda, "Toyota Motor Corporation" prezidents un galvenais "Lexus" zīmola vadītājs, 2021. gada decembrī Japānā izklāstīja uzņēmuma tālredzīgo stratēģiju oglekļa neitralitās sasniegšanā, un šī radikāli veidotā kupeja bija pārsteidzošs modelis starp 17 prezentētajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem ar akumulatoru (BEV).

Prezidents Tojoda skaidroja, kā "Lexus" pilnībā izmantos savu transportlīdzekļu potenciālu, izmantojot elektrifikāciju, nostiprinot lineāro paātrinājumu un palēninājumu, bremzēšanas sajūtas un dinamiskās vadāmības pamatus, lai nodrošinātu vēl patīkamāku braukšanas pieredzi.



"Lexus" zīmola nākotni simbolizē sporta auto izteiktās proporcijas, kā arī zemais klīrenss. Paredzams, ka paātrinājuma laiks līdz 100 km/h būs nedaudz virs divām sekundēm, un sportiskā elektromobiļa sniedzamība būs vairāk nekā 700 km.

"Lexus izstrādās nākamās paaudzes akumulatora EV sporta automobili, kas pārmantos braukšanas garšu jeb "slepeno sastāvdaļu" no "LFA" veiktspējas rezultāta," sacīja prezidents Tojoda.

Gudvudas Ātruma festivāls norisināsies no 23. līdz 26. jūnijam Gudvudas nama Saseksas teritorijā, Anglijā. "Lexus BEV Sports" koncepts tiks demonstrēts īpaši pielāgotā izstādē "Festival of Speed's Electric Avenue" jeb zonā, kas veltīta elektrificētiem transportlīdzekļiem.