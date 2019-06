'Mercedes-Benz' klajā laidis jauno 'CLA' kupeju

Šovasar "Mercedes-Benz" papildina kompaktā segmenta automobiļu klāstu ar jauno kupeju "CLA Coupe". Galvenās izmaiņas, salīdzinot ar priekšgājēju, skar jaunās "CLA" kupejas eksterjeru, interjeru un vadības sistēmu.

Kopš "Mercedes-Benz" A-klases ieviešanas apvērsumu automobiļa vadīšanā un saziņā ar to ir radījusi MBUX jeb "Mercedes-Benz User Experience" sistēma. Jaunā CLA kupeja un tās aprīkojums ir nākamais viedo interjera palīgsistēmu līmenis kompaktajai klasei. Atpazīstot žestus, tas nodrošina dabisku darbību, tomēr šī nav vienīgā iezīme, kas CLA padara viedāku par citiem auto šajā segmentā.

"Eiropā "CLA" klienti ir vieni no jaunākajiem "Mercedes-Benz" klientu lokā. Vairāk nekā 75% Eiropas klientu, kas iepriekš braukuši ar "CLA" kupeju vai "CLA Shooting Brake", izvēlas "Mercedes-Benz" arī kā savu nākamo automobili," skaidro SIA "Domenikss" vairumtirdzniecības un marketinga vadītājs Vitālijs Ročans.

"Jaunais "CLA" modelis ir vēl sportiskāks nekā tā priekšgājējs. Kopā ar jaunām operētājsistēmām tas nosaka jaunus kritērijus visai klasei. Pirmajā gadā jaunais "CLA" būs pieejams arī kā "Edition 1". Gan eksterjera, gan interjera ziņā šim ierobežotās izlaides modelim ir daudz vizuālu akcentu, kas uzsver tā ekskluzivitāti. Jaunais "CLA" tiks ražots Kečkemētas rūpnīcā Ungārijā," norāda Ročans.

Jaunā "CLA" plašā šķērsbāze (papildu 63 mm priekšpusē un 55 mm aizmugurē salīdzinājumā ar tā priekšgājēju) un zemāk novietots smaguma centrs ir divas galvenās iezīmes, kas tam nodrošina sportiskākās braukšanas īpašības starp visiem jaunās paaudzes "Mercedes-Benz" kompaktajiem modeļiem.

Šobrīd jaunā "MBUX Interior Assist" runas vadības funkcija spēj sniegt aizvien daudzveidīgākas tematiskas atbildes atbilstoši katrai valstij raksturīgajam saturam, atbild uz aizvien sarežģītākiem jautājumiem, vairs neapjūk, kad citi pasažieri sarunājas, un atbild tikai uz tā cilvēka komandām, kas pēdējo reizi teicis "Hey Mercedes", lai aktivizētu sistēmu.

Pirmo reizi "CLA" dažās situācijās spēj braukt daļēji autonomi, tāpēc rūpīgi seko satiksmes situācijai. Uzlabotas kameras un radaru sistēmas ļauj redzēt līdz pat 500 metriem uz priekšu. "CLA" palīgfunkcijām izmanto arī karšu un navigācijas datus.

Pieejama arī aktīvā ārkārtas apstāšanās palīgsistēma un intuitīvi saprotamā aktīvā joslas maiņas palīgsistēma, kas spēj brīdināt vadītāju, izmantojot impulsu vibrācijas stūres ratā, automobilim nejauši izbraucot no savas joslas ar 60 līdz 200 km/h lielu ātrumu. Ja automobilis šķērso nepārtraukto līniju, palīgsistēma spēj nogādāt to atpakaļ joslā, izmantojot vienpusēju bremzēšanu. Pārtrauktas līnijas gadījumā šāda iejaukšanās notiek tikai tad, ja pastāv draudi sadursmei ar transportlīdzekli blakus esošajā joslā vai iebraucot pretējā virziena joslā.

Tāpat kā A-klasē, arī CLA kupejas interjerā dizaineri pilnībā atteikušies no pārsega virs kontrolpults. Tādējādi paneļa spārnu formas pamatkonstrukcija stiepjas no vienām priekšējām durvīm līdz otrām bez redzama pārtraukuma. Savukārt platekrāna displeja apakšējā daļa ir vizuāli atdalīta no kontrolaparātu sekcijas pamatdaļas ar padziļinājumu un šķietami "peld" uz kontrolaparātu sekcijas fona.