Nākotnes mobilitātes vēstnesis – jaunais konceptauto 'Citroen Oli'

Lai realizētu savu apņemšanos pilnībā elektrisku transportu padarīt pieejamu visiem, "Citroën" uzdrīkstas darīt lietas citādi, un to lieliski nodemonstrēja inovatīvais "Ami". Taču vēlāk šī apņemšanās iedrošināja radīt arī "Oli" – pārsteidzošu un novatorisku "laboratoriju uz riteņiem". Tā būtībā ir jauna ģimenes mobilitātes koncepcija un pretstats nozares tendencei radīt aizvien smagākus, sarežģītākus un dārgākus elektroauto.

"Mēs šo projektu nosaucām par "Oli". Nosaukums ir atsauce uz "Ami", savukārt šī auto dziļākā būtība ir pierādīt, ka tikai "Citroën" spēj radīt visiem cilvēkiem piemērotu pilnībā elektrisku mobilitāti, un dara to pārsteidzoši, atbildīgi, jēgpilni un radot dažādus ieguvumus," saka "Citroën" izpilddirektors Vensāns Kobē.

"Oli" ir "Citroën" bākuguns – drosmīgs, daudzpusīgs, pārdomāts realizējamu ideju manifests, kas vērsts uz vienkāršošanu un svara samazināšanu, lai palielinātu efektivitāti, pielāgošanās spēju un pieejamību. Svarīgi piebilst, ka daudzi "Oli" demonstrētie koncepti un jauninājumi nākotnē nonāks "Citroën" elektriskajos ģimenes auto.



"Ami" bija mazs solis šajā virzienā, savukārt "Oli" ir tāls lēcienu uz priekšu. Tā nav 2500 kg smaga "pils uz riteņiem", pārbāzta ar ekrāniem un ierīcēm. "Oli" pierāda, ka ar atbildīgu materiālu izvēli un ilgtspējīgu ražošanu var apmierināt cilvēku ilgas pēc lētas, taču gribētas mobilitātes bez emisijas – pēc tādas mobilitātes, kas atbilst dažādiem dzīvesveidiem un ietver lietas, kas cilvēkiem patiesi ir vajadzīgas vai kuras tie vēlas savā auto.

Mazāks svars, lielāka efektivitāte

"Oli" nav nedz smags, nedz neveikls – tā svars ir aptuveni 1000 kg, tādējādi tas ir ievērojami vieglāks nekā vairākums kompakto krosoveru. Rezultātā, lai pilnībā elektriskais konceptauto spētu nobraukt līdz 400 km, tā spēka agregātam nepieciešams tikai 40 kWh akumulators. Ja efektivitātes palielināšanas nolūkā nebrauc ātrāk par 110 km/h, tad 10 kWh uz 100 km kļūst par reāli sasniedzamu patēriņu, savukārt uzlāde no 20 līdz 80% aizņem tikai 23 minūtes.

"Citroën Oli" parāda arī, cik plaši auto var noderēt gan mājās, gan ceļojumā, gan pludmalē, gan kempingā kalnos. To nodrošina "Vehicle to Load" (V2L) jeb, citiem vārdiem, no tā var barot ārējos patērētājus. Ņemot vērā auto 40 kWh akumulatoru un 3,6 kW kontaktligzdas jaudu (ekvivalents 16 A mājsaimniecības 230 V rozetei), teorētiski "Oli" var nodrošināt strāvu 3000W ierīcei aptuveni 12 stundu garumā.

"Oli" netradicionālais vizuālais veidols un siluets izstaro personību, produktivitāti un pozitīvismu, kas ir līdzīgs 4,20 m garam, 1,65 m augstam un 1,90 m platam kompaktklases krosoveram. Auto ir izgatavots no otrreizēja gofrētā kartona, kas izlikts šūnveida struktūrā starp stiklašķiedras stiegrojuma paneļiem. Tie izstrādāti sadarbībā ar BASF un pastiprināti ar "Elastoflex" poliuretāna sveķiem, kas savukārt pārklāti ar izturīgu, teksturētu "Elastocoat" aizsargkārtu, ko bieži izmanto uz autostāvvietu klājiem un iekraušanas rampām. Paneļu pārklājumam izmantota novatoriska ūdens bāzes krāsa "BASF R-M Agilis".

Paneļi ir ļoti viegli un izturīgi – tik izturīgi, ka uz tiem var stāvēt pieaudzis cilvēks. Tai pašā laikā to svars, salīdzinot ar tērauda jumta konstrukciju, ir samazināts par 50 procentiem. To daudzpusība un izturība īpašniekiem paver plaša iespējas darba vajadzībām un atpūtas baudīšanai.

Plašākas mantu pārvadāšanas iespējas nodrošina jumta reliņi, kur var nostiprināt dažādas lietas, piemēram, velosipēdu bagāžnieku un jumta kasti ģimenes brīvdienām. Savukārt zem priekšējā pārsega ierīkotas glīti sadalītas uzglabāšanas vietas, tostarp nodalījumi uzlādes kabeļiem, personīgajām mantām un lietām, kas var noderēt ārkārtas situācijā.

Par galveno inovāciju punktu "Oli" gadījumā ir padarīta joma, ko auto īpašnieki tradicionāli uzskata par vienu no potenciāli dārgākajām un videi nesaudzīgākajām, – diski un riepas. Arī te maksimāli ir izmantoti ilgtspējīgi materiāli. "Oli" ir aprīkots ar iespaidīgiem atjautīgi veidotiem 20 collu riteņiem, kuros apvienoti jaunas konstrukcijas hibrīddiski ar riepām, kas radītas sadarbībā ar "Goodyear".

Tā kā alumīnija disku ražošana ir dārga un energoietilpīga, savukārt tērauda diski ir smagi, tika pieņemts lēmums abus apvienot. Rezultātā hibrīddiski ir par 15 procentiem vieglāki nekā tērauda analogi, un tas automašīnas kopējo svaru samazina par 6 kg.

Riepas gandrīz pilnībā ir izgatavotas no ilgtspējīgiem vai pārstrādātiem materiāliem. To sastāvā izmantota saulespuķu eļļa un silikāti no rīsa sēnalu pelniem, tāpat priežu sveķi un dabīgais kaučuks, kas aizstāj uz naftas bāzes izgatavotos sintētiskos materiālus.

Viegli ražojams, viegli pārstrādājams

Ar "Oli" konceptu "Citroën" drosmīgi parāda, kā nākotnē tas plāno palielināt likmes ģimenes mobilitātes segmentā. Nolūkā samazināt resursu un materiālu patēriņu "Citroën" pārdomā katru detaļu. Tas ļauj radīt patīkamus auto, kurus ir viegli lietot un saprast, kurus var atļauties un kuri ir apveltīti ar piemērotu sniedzamību un plašākām iespējām.

Pārdomātais "Oli" ir konceptuāls daudzfunkcionāls ģimenes auto, kura pamatā ir ilgtspējība, un tas skaidri parāda, kā sasniegt savā klasē vislabāko dzīves cikla novērtējumu (LCA). Tas demonstrē koncepciju par vieglu un otrreizēju materiālu optimālu lietojumu, ilgtspējīgu ražošanu, ilgu kalpošanas laiku un visbeidzot arī pārstrādājamību pēc sava dzīves cikla.

Piemēram, sēdekļu konstrukcija ir ārkārtīgi vienkārša, tajos izmantots par 80% mazāk detaļu nekā tradicionālajos auto. Tie ir izgatavoti no otrreizējiem materiāliem, turklāt "gudras" tīklveida atzveltnes uzlabo dabisko apgaismojumu salonā. Lai sēdekļi atbilstu lietotāju gaumei, tos var arī viegli pilnveidot un personalizēt. Tas ir visiem izdevīgs risinājums, jo tiek samazināts transportlīdzekļa svars, sēdekļi ir ilgtspējīgi un salonā panāktais efekts pozitīvi ietekmē pasažieru komfortu.

Tā vietā, lai salonā ierīkotu vairākus ekrānus ar slēptiem datoriem, "Oli" ir aprīkots ar apaļu siju, kas stiepjas visa auto platumā. Tās vienā malā atrodas stūres bloks, kā arī viedtālruņa pieslēgvieta, bet centrā – pieci izteiksmīgi slēdži. Šajā "Oli" interjera daļā izmantotas tikai 34 detaļas. Salīdzinājumam – līdzīgu ģimenes hečbeku paneļos un centrālajās konsolēs parasti ir aptuveni 75 detaļas.

Novatoriskajā panelī atrodas elektrificēta sliede ar slīdošām USB ligzdām dažādiem aksesuāriem. Divas tiešās ventilācijas atveres, pa vienai vadītāja un pasažiera priekšā, ļauj izmantot mazāku gaisa kondicionēšanas iekārtu, un tas vēl vairāk uzlabo efektivitāti un samazina svaru.

Visa informācijas un izklaides sistēma un saziņas līdzekļi atrodami jūsu personīgajā viedtālrunī, kad tas pieslēgts priekšējā paneļa kontaktligzdā. Kad telefons ir pievienots, tālruņa informācija un lietotnes tiek apvienotas ar būtiskākajiem auto datiem, piemēram, ātrumu un uzlādes līmeni. "SmartBand" sistēma šos datus projicē visā vējstikla platumā.

Tāda pati pieeja tiek izmantota audio sistēmai. Paneļa galos ir ievietoti cilindriski "Bluetooth" skaļruņi, tāpēc braucēji var baudīt patiesi augstas kvalitātes skaņu. Tā kā skaļruņi ir izņemami, mūziku var klausīties arī ārpus mašīnas.

Dzīves cikls

"Oli" stāsta centrā ir doma par ilgmūžību – par to, ka auto rada savu aprites ekonomiku. Tas parāda, kā transportlīdzekli viegli un izdevīgi var pielāgot vairākām dzīvēm ar dažādiem īpašniekiem. Un tas tiek panākts ar atjaunotām detaļām, jauniem aksesuāriem un krāsām, kā arī ar laika gaitā pat uzlabotām detaļām.

"Oli" ekspluatācijas izmaksas paredzamas pavisam zemas. Jo šajā gadījumā – ja ir jānomaina durvis, priekšējie lukturi, bamperis vai kas cits, ar "Citroën" starpniecību var iegūt otrreizējas detaļas no tādiem "Oli", kas vairs nav izmantojami.

Videi un makam daudz saudzīgāka par nomaiņu ir rezerves daļu atjaunošana vairāku dzīves ciklu laikā. Kad atjaunošana kļūst ekonomiski nepamatota, "Citroën" katru "Oli" ir gatavs padarīt par pārstrādāto detaļu donoru citiem vai nosūtīt tās vispārējai pārstrādei.