'Rolls-Royce' pirmais elektromobilis 'Spectre' par pusmiljonu eiro

Britu luksusa automobiļu ražotājs "Rolls-Royce" prezentējis savu pirmo sērijveida elektromobili kompānijas vairāk nekā 100 gadu vēsturē. 585 zirgspēkus jaudīgais "Rolls-Royce Spectre" ar pilnu uzlādi spēs nobraukt līdz 520 kilometru distanci.

Tāpat kā paaugstinātās pārgājības "Rolls-Royce Cullinan", arī divdurvju "Spectre" nepārstāv nevienu no esošajiem tirgus segmentiem. Arī "Spectre" modeli "Rolls-Royce" pozicionē atsevišķā "īpaši greznas elektriskās superkupejas" segmentā, kurā nav neviena cita spēlētāja. "Spectre" būtībā ir "Phantom Coupe" un "Wraith" ideoloģiskais pēctecis. 5,4 metrus garais "Spectre" ir tikai par septiņiem centimetriem īsāks nekā "Ghost" limuzīns ar standarta riteņu garenbāzi.

Cenas ziņā "Rolls-Royce Spectre" būs starp "Cullinan" un "Phantom" modeli – jebkurā gadījumā runa ir par kādu pusmiljonu eiro. Lai arī pasūtinājumi no klientiem tiek pieņemti jau tagad, pirmie klienti savu elektrisko "Rolls-Royce" saņems nākamā gada noslēdzošajā ceturksnī.



"Rolls-Royce" pamatā ir "Architecture of Luxury" platforma, kā spēka struktūra ir par 30 procentiem izturīgāka nekā jebkuram citam šīs markas automobilim. 700 kilogramus smagais akumulatoru komplekts "Spectre" modelī ir vienmērīgi izklāts pa grīdas laukumu, daļēji pildot arī trokšņu izolācijas funkciju.

Lai uzlabotu "Rolls-Royce" elektromobiļa aerodinamisko pretestību, optimizēts tika ne tikai virsbūves siluets, bet arī leģendārā Ekstāzes gara (Spirit of Ecstasy) figūra virs radiatora dekoratīvā režģa. Divstāvīgie priekšējie lukturi ir atsauce uz oriģinālo "Phantom Coupe" un demonstrē markas dizaina turpmāko attīstību.

Jauninājums "Rolls-Royce" interjerā – izgaismotā durvju apdare "Starlight Doors" ar 4796 gaismas diodēm un uzrakstu "Spectre" priekšējā panelī, kas izgaismots ar 5500 diodēm.

"Rolls-Royce Spectre" kopumā sver trīs tonnas (2975 kg), bet tā elektriskās piedziņas jauda sasniedz 430 kW (585 ZS), griezes moments – 900 ņūtonmetru. Autoražotājs norāda, ka šie vēl nav galējie tehniskie parametri, tie tikšot precizēti nākamā gada otrajā pusē. No vietas līdz 100 km/h elektriskais "Spectre" paātrināsies 4,5 sekundēs, kas ir ātrāk gan par "Ghost" un "Phantom" limuzīnu ar V12 motoru (attiecīgi 4,8 un 5,3 s).

Atgādinām, ka "Rolls-Royce" vēl 2011. gadā prezentēja elektromobiļa prototipu "102 EX", kas bija izgatavots uz "Phantom" limuzīna bāzes, ko demonstrēja aptuveni 500 saviem klientiem. Tolaik elektriskās piedziņa konservatīvajā publikā nebija pieprasīta, tomēr šobrīd tehnoloģijas ir krietni progresējušas, un "Rolls-Royce" šobrīd to redz kā visu savu modeļu nākotni, jo no 2030. gada šie leģendārie britu luksusa spēkrati visi būs simtprocentīgi elektriski.