'AlphaTauri' savu tradicionālo krāsojumu papildina ar sarkaniem elementiem

F-1 čempionāta komanda "AlphaTauri" aizvadītajā nedēļas nogalē Ņujorkā prezentēja savas formulas nākamās sezonas krāsojumu.

"AlphaTauri", gluži kā tās mātes komanda "Red Bull", savu mašīnu prezentēja ASV, turpinot izmantot F-1 popularitātes palielināšanos Ziemeļamerikā.

"AlphaTauri" galvenās krāsas – tumši zilā un baltā – būtiski nemainījās, bet līdz ar jauno sponsoru "ORLEN" krāsojumā ieviesti sarkanie elementi. Aizvadītā sezona komandai izvērtās diezgan sarežģīta, un tā no sestās vietas iepriekšējā sezonā noslīdēja uz devīto.

"AlphaTauri" pilotu sastāvā arī notikušas izmaiņas. Juki Cunodas komandas biedrs būs Niks de Vrīss, kuram šī būs pirmā pilnā sezona kā pilna laika F-1 pilotam.

Šobrīd piecas no desmit F-1 komandām prezentējušas savu nākamās sezonas krāsojumu.

